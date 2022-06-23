رودولفو يستهدف المركز 55 في تصنيف الفيفا حتى يونيو 2023

معتز الشامي (دبي)

تراجع منتخبنا الوطني مركزاً واحداً في تصنيف الفيفا للمنتحبات العالمية عن شهر يونيو، ليحتل الترتيب الـ69 عالمياً.

ويحتاج منتخبنا الوطني إلى تحسين مركزه والتقدم نحو منطقة أكثر تطوراً، بعد قرار اتحاد الكرة بتوفير الاستقرار الفني والتمسك الأرجنتيني رودولفو في منصبه مديراً فنياً، ليواصل مسيرته مع الأبيض حتى نهاية يوليو المقبل، لوضع رؤية إعداد شاملة للمنتخب الوطني للمشاركة في بطولة «خليجي 25» المقرر لها يناير المقبل، بالإضافة لبطولة غرب آسيا للمنتخبات التي تستضيفها الدولة في مارس المقبل، فضلاً عن التحضير والاستعداد للمشاركة في كأس آسيا 2023، والمتوقع أن يقام في يونيو من العام المقبل بشرق آسيا.

وعلمت «الاتحاد» أن الجهاز الفني للمنتخب الوطني قد وضع تصوراً لتجهيز المنتخب الوطني عبر المعسكرات المطلوبة، وركز خلال الخطة على ضرورة أداء مباريات دولية ودية، مع منتخبات تسبق الأبيض في التصنيف العالمي في أغلب المواجهات المنتظرة.

وسيدخل الأبيض 3 تجمعات متتالية في سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر المقبلين بواقع أسبوعين في المتوسط لكل تجمع، وينتظر أن يشهد كل معسكر خوض تجربتين وديتين، بإجمالي 6 مباريات دولية ودية، مع منتخبات أغلبها تأهل لكأس العالم، وتتقدم عن الأبيض في التصنيف.

ويأتي ذلك بخلاف تجمع في يناير قبل «خليجي 25» في حالة إقامته بتلك الفترة، وتجمع خامس قبل بطولة غرب آسيا التي تستضيفها الدولة مارس المقبل، وستشهد خوض تجربة أو تجربتين دوليتين، ويشهد شهر مايو المقبل معسكراً في حال تقرر إقامة كأس آسيا 2023 في يونيو من العام القادم، على أن يتم ترتيب ودية أو وديتين أيضاً قبل المحفل القاري، ما قد يرفع إجمالي الوديات التي سيخوضها الأبيض من سبتمبر وحتى موعد كأس آسيا إلى 10 تجارب ودية في المتوسط، بخلاف المواجهات الرسمية في خليجي 25 وبطولة غرب آسيا.

وتهدف تلك التجارب لزيادة عامل الانسجام الفني والوقوف على ثبات التشكيل، مع تجهيز اللاعبين للتأقلم على طريقة اللعب المطلوب تنفيذها، فضلاً عن السعي للتقديم في التصنيف العالمي للفيفا، حيث يسعى رودولفو إلى أن يصل الأبيض قبل كأس آسيا المقبلة لأفضل 55 إلى 60 منتخباً عالمياً، ما يعني التقدم في التصنيف 10 إلى 15 مركزاً على مستوى العالم، الأمر الذي يستدعي عملاً كبيراً ونتائج إيجابية متتالية في الوديات والمباريات الرسمية.

من ناحية أخرى، تصدرت البرازيل تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، ووسع منتخب السامبا الفارق مع بلجيكا وصيفة التصنيف، بينما احتلت الأرجنتين التصنيف الثالث عالمياً وفرنسا الرابع، بعدما فشل «الديوك» في الفوز بآخر 4 مباريات خلال مواجهات دوري الأمم الأوروبية.

وحل منتخب إنجلترا في الترتيب الخامس، بينما تقدمت إسبانيا للترتيب السادس وإيطاليا في المركز السابع وتقدمت هولندا مركزين إلى الترتيب الثامن، والبرتغال تراجعت للتصنيف التاسع وصعدت الدنمارك للتصنيف العاشر على العالم.

بينما كان أكبر تقدم لمنتخب كازاخستان الذي تقدم 11 مركزاً ليصل إلى المركز 114 عالمياً، بينما كان منتخب مصر هو الأكبر من حيث التراجع، بعدما فقط 8 مراكز ليعود للترتيب الـ40 بعدما كان في المركز الـ32 عالمياً.