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إصابة جابر تجبرها وسيرينا على الانسحاب من إيستبورن
إصابة جابر تجبرها وسيرينا على الانسحاب من إيستبورن
23 يونيو 2022 15:31

لندن (أ ف ب) 
اضطرت التونسية أنس جابر، المصنفة ثالثة عالميًا، إلى الانسحاب من دورة إيستبورن للتنس على الملاعب العشبية إلى جانب الأميركية المخضرمة سيرينا وليامز في منافسات الزوجي، بسبب إصابة في ركبتها، وفق ما أعلن المنظمون الخميس.
وجاء في بيان للمنظمين أن الثنائي "جابر/وليامز انسحبا من مباراة نصف النهائي بسبب إصابة في الركبة اليمنى لأنس جابر.
وكانت سيرينا «40 عامًا» عادت إلى المنافسات في إيستبورن بعد غياب دام سنة كاملة منذ انسحابها من الدور الأول من بطولة ويمبدلون العام الماضي بسبب الإصابة، واختارت اللعب مع جابر في منافسات الزوجي ووصلتا إلى نصف النهائي بعد فوزهما في أول مباراتين.
إلا أن مشوار الأميركية سيتوقف عند هذا الحد على أن تشارك في بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى، في أول مباراة فردية بعد أن حصلت المصنفة 1204 عالميًا راهنًا على بطاقة دعوة للمشاركة، علمًا أن القرعة ستقام يوم الجمعة.
أما جابر فستأمل في أن تكون جاهزة للبطولة التي تنطلق الاثنين المقبل، وستكون من أبرز المرشحات للمنافسة على اللقب عطفًا على المستويات التي تقدمها هذا الموسم، بعد فوزها بلقب دورة مدريد وحلولها وصيفة في روما، كلاهما ضمن دورات الألف على التراب وتحقيقها لقب دورة برلين على العشب الأسبوع الماضي.
وكانت سيرينا كللت عودتها الثلاثاء بفوزها، إلى جانب جابر، على التشيكية ماري بوزكوفا والإسبانية سارا سوريبيس تورمو، وفي ربع النهائي على اليابانية شوكو أوياما والتايوانية تشان هاوتشينج، وكان من المقرر أن تخوضان نصف النهائي ضد البولندية ماجدا لينيت والصربية ألكسندرا كرونيتش.

أنس جابر
ويمبلدون
سيرينا وليامز
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