المطروشي يسجل رقماً جديداً في مونديال السباحة

دبي(الاتحاد)

أنهى سباح منتخبنا الوطني يوسف المطروشي مشاركته في بطولة العالم للسباحة بتحقيق رقم جديد للدولة في سباق 100 م فراشة، بعد أن حقق رقم 55.37 ثانية ليكسر رقمه السابق وهو 55:85 ثانية، والذي كان قد حققه في دورة الألعاب الخليجية بالكويت قبل نحو شهر، لينهي السباقين المخصصين له بنجاح، حيث كان قد حقق رقم 51:58 ثانية بعد أن تعرض إلى عارض صحي صباح يوم السباق .

وأشاد مروان الحتاوي مدرب منتخبنا بمشاركة يوسف المطروشي وسالم غالب في البطولة، بعد أن حققا رقمين جديدين، وقال: النتيجة جيدة، ويوسف المطروشي يتطور بشكل رائع، ويسير في الطريق الصحيح، حقق رقماً جديداً للدولة وله شخصياً، خاصة بعد العارض الصحي الذي تعرض له ليلة السباق الأول، وفقد بسببه كثير من السوائل، ولكنه نجح في تعويض ذلك بالسباق الثاني 100 م فراشة.

ومن جانبه أشاد جمعة البلوشي رئيس البعثة نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد، بما تحقق من نجاح في سباقات يوسف المطروشي وسالم غالب في بطولة العالم بالمجر، مؤكداً نجاح المشاركة الهامة للسباحين والتطور الملحوظ على أدائهم من بطولة إلى أخرى والدليل نجاح يوسف في تحقيق رقمين جديدين في بطولتين متتاليتين بسباق 100 م فراشة، وأكد البلوشي مواصلة الاستعدادات الخاصة بكل سباح من أجل المشاركة في دورة التضامن الإسلامي في تركيا .