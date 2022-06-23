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لايبزج يحافظ على الموهبة الفرنسية حتى 2026
لايبزج يحافظ على الموهبة الفرنسية حتى 2026
23 يونيو 2022 14:45

لايبزج (د ب أ)

أعلن نادي لايبزج الألماني لكرة القدم، تجديد عقد المهاجم كريستوفر نكونكو لمدة عامين وحتى عام 2026، منهياً التكهنات بشأن رحيله هذا الصيف.
وذكرت تقارير أن عقد اللاعب الفرنسي الدولي يتضمن شرطاً جزائياً بقيمة 60 مليون يورو، يمكن أن يتم تفعيله العام المقبل.
وانضم نكونكو «24 عاماً» إلى لايبزج في عام 2019 قادماً من باريس سان جيرمان الفرنسي، وسجل 47 هدفاً وصنع 46، في 137 مباراة لعبها مع لايبزح.
واختير أفضل لاعب في الدوري الألماني «بوندسليجا» عن الموسم المنقضي، من قبل لاعبي دوري الدرجة الأولى.
وقال كريستوفر فيفيل المدير التقني للفريق: فخورون وسعداء لقدرتنا على إبقاء أحد أفضل لاعبي العالم في هذه اللحظة معنا. هناك عدد قليل من اللاعبين يمكنهم محاكاة السرعة، والأسلوب والعقلية التي يمتلكها نكونكو.
بالإضافة إلى هذا تأتي الأهداف الرائعة التي ساهم بها هذا الموسم.
وأضاف: نكونكو تطور ليكون واحداً من أفضل لاعبي البوندسليجا في لايبزج، كما أنه أصبح لاعباً أساسياً في المنتخب الفرنسي. هذه القصة الناجحة شيئاً نريد مواصلة كتابته سوياً.
وقال نكونكو: سعيد لأنني سأواصل ارتداء قميص لايبزج. بعد الإنجاز الكبير بالفوز بكأس ألمانيا، يبقى واضحاً أن قصتي هنا لم تنته بعد، نريد المزيد.
وأكد: تأثرت جداً بمحاولات النادي لإبقائي مع الفريق.

لايبزج
باريس سان جيرمان
بوندسليجا
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