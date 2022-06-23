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«شرطة أبوظبي» تهنئ «الجو جيتسو» بالنجاحات
«شرطة أبوظبي» تهنئ «الجو جيتسو» بالنجاحات
23 يونيو 2022 14:45

أبوظبي (الاتحاد)
التقى اللواء سالم شاهين النعيمي مدير قطاع الموارد البشرية بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي، بمنتخب الجو جيتسو ومنتخب "القتال المختلط" في مركز إسعاد المتعاملين، لتهنئة لاعبي الفريقين بما حققوه من إنجازات في البطولات الرياضية.

وحقق منتخب الجو جيتسو المركز الأول في بطولة الشرطة للجو جيتسو في دورتها الثانية خلال الموسم الماضي، وحصل على 8 ميداليات، منها 3 ميداليات ذهبية و3 فضية و3 برونزية، بالإضافة إلى حصوله على المركز الثاني في بطولة الشرطة للجوجيتسو في دورتها الثالثة الموسم الجاري، كما حصل على 7 ميداليات منها 3 ميداليات ذهبية و2 فضية و2 برونزية، فضلًا عن حصول منتخب "القتال المختلط " في بطولة الشرطة للفنون القتالية على 7 ميداليات، بينها 3 ميداليات ذهبية و2 فضية و2 برونزية.
وأثنى اللواء النعيمي خلال لقائه بالفائزين على المؤشرات والنتائج الإيجابية والمشرفة، لافتًا إلى حرص شرطة أبوظبي على تحفيز الرياضيين من منتسبيها، لتحقيق الريادة والتميز انطلاقًا من إيمانها العميق بأهمية الرياضة وتأثيرها الإيجابي في الجوانب النفسية والصحية والبدنية لعناصر الشرطة.
وأكد أهمية ممارسة رياضة الجو جيتسو لما لها من قيمة كبيرة في إكساب ممارسيها الثقة والقدرة على الدفاع عن النفس وعن الغير، وتناسب طبيعتها مع العمل الشرطي والأمني، مشيدًا بالاهتمام بدعم الأنشطة والبطولات الرياضية وتشجيع المنتسبين واستثمار طاقاتهم، تطبيقًا لرؤية القيادة الرشيدة في نشر ثقافة الرياضة لتصبح أسلوب حياة في مجتمعنا.

شرطة أبوظبي
الجو جيتسو
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