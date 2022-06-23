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الطاقم الدولي يجتاز الاختبارات البدنية
الطاقم الدولي يجتاز الاختبارات البدنية
23 يونيو 2022 14:19

دبي (الاتحاد)
اجتاز طاقمنا المونديالي المكون من، محمد عبدالله حسن «حكم ساحة»، ومحمد أحمد يوسف «مساعد أول»، وحسن المهري «مساعد ثان» بنجاح، اختبارات اللياقة البدنية التي أجرتها إدارة الحكام في الاتحاد الدولي لكرة القدم، ضمن سيمنار الفيفا الذي عقد في إسبانيا، خلال الفترة من 20 إلى 22 يونيو الجاري.
وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم قد نظم سيمناراً للحكام المكلفين بإدارة مباريات بطولة كأس العالم - قطر 2022، والذي تضمن تدريبات عملية يومية مُكثفة للحكام خلال الفترتين الصباحية والمسائية، فيما عُقدت محاضرات نظرية خلال فترة الظهيرة، وتم خلالها مناقشة مجموعة من الحالات التحكيمية لمباريات من مختلف مسابقات كرة القدم حول العالم.

وشهد برنامج السيمنار اختبارات لياقة بدنية لحكام الساحة، يوم "الثلاثاء"، بينما تم بالأمس اختبار الحكام المساعدين وذلك في اليوم الختامي لسيمنار إسبانيا.

محمد عبدالله
كأس العالم 2022
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