بلال يوسف.. أخر عقود التجديد في عجمان

رضا سليم (دبي)

كشفت إدارة نادي عجمان عن تجديد التعاقد مع بلال يوسف لاعب الارتكاز لمدة موسمين، ليكون ضمن صفقات التجديد التي أنهتها إدارة النادي، بحثاً عن الاستقرار الفني سواء على مستوى المدرب أو اللاعبين.

وقال بلال يوسف: لدينا مشروع كبير في عجمان نخطط له في المستقبل وأريد أن أكون جزءًا من هذا المشروع، حيث يطمح النادي أن يكون ضمن الخمسة الكبار في الموسم المقبل والمنافسة على كأس رئيس الدولة وكأس المحترفين، وأشعر أنني موجود في عجمان منذ سنوات بسبب الأجواء المثالية على الصعيد الإداري والفني والجماهيري.

يذكر أن بلال يوسف شارك مع الفريق في 2069 دقيقة خلال 23 مباراة وسجل هدفاً واحداً.

ويأتي التجديد مع بلال بعدما أنهت إدارة النادي التجديد أيضا مع السلوفيني ميرال وعبدالله صالح، وجددت كذلك استعارة سعيد سليمان، بالإضافة إلى استمرار عقود محمد إسماعيل ووليد اليماحي وأيضاً استمرار عصام فايز في فئة المقيم، ليكتمل عقد الخط الخلفي فيما يتواجد في الوسط فراس بالعربي وعبدالله عبدالعزيز وحسين عبدالرحمن ومحمد هلال، بينما لم تحسم صفقة استمرار البرازيلي لياندرو لاعب شباب الأهلي لموسم جديد حتى الآن، فيما يتواجد في الهجوم المغربي وليد أزارو.

وتسعى إدارة النادي البرتقالي لإبرام صفقات جديدة في ظل حاجة الفريق لتجديد الدماء، مع امتلاك النادي فرصة التعاقد مع اثنين من اللاعبين الأجانب، بالإضافة إلى 4 مقيمين بجانب اللاعبين المواطنين، في ظل استغناء النادي عن الصف الثاني وعدم تجديد إعارة سعيد جاسم وعبدالله جاسم، وهو ما يعني أن البرتقالي بحاجة لتدعيم الفريق بلاعبي الصف الثاني، في الوقت الذي لم يرد نادي الرفاع البحريني على طلب النادي بالتعاقد مع علي مدن لاعب العروبة السابق على سبيل الإعارة، بعدما دخلت أندية أخرى في الصفقة، التي كانت منتظر أن يتم الإعلان عنها قريباً.