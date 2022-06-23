رأس الخيمة تستضيف كأس العالم المصغرة 2023

رأس الخيمة (الاتحاد)

تكتسب السياحة الرياضية في رأس الخيمة زخماً متصاعداً مع اختيار الإمارة لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم المصغرة (2023 WMF)، وهي بطولة دولية ضخمة لكرة قدم تقام كل عامين وتستقطب الآلاف من المشاهدين وعشاق كرة القدم من جميع أنحاء العالم.

وفازت هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة بحقوق استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم المصغرة التي ستقام العام المقبل، بعد اختيارها من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم المصغرة، لتتفوق على عدد من المدن منها مانيلا وبودابست. وسيتم الإعلان عن موعد إقامة البطولة بدقة خلال الأسابيع المقبلة.

وستجمع هذه البطولة 24 منتخباً وطنياً وآلاف المتفرجين في إمارة رأس الخيمة، وسترسي مكانتها كوجهة مفضلة للفعاليات الرياضية الدولية، لاسيما وأنها تستضيف بالفعل عدداً من الفعاليات الرياضية المميزة منها نصف ماراثون رأس الخيمة، الذي يُعد أسرع نصف ماراثون في العالم ويستقطب أكثر من 5000 مشارك في العام الواحد؛ وسباق طواف الإمارات للدراجات الهوائية على الطرقات؛ إضافة إلى بطولات الجولف الدولية، جولة دي دبي ورلد والجولة الأوربية.

وبالإضافة إلى ما ستحققه استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم المصغرة من تنمية كبيرة للقطاع السياحي، وما ستعود به من فوائد اقتصادية جمة، تؤمن هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة بأن هذه البطولة تمثل منطلقاً رئيسياً للترويج لرياضة كرة القدم المصغرة في الإمارات وستشجع المزيد من السكان والزوار على ممارسة هذه الرياضة، تماشياً مع أهداف الإمارة للارتقاء بمستويات المعيشة وتعزيز تفاعل المدارس المحلية والنوادي الرياضية مع المجتمع في الإمارة ودولة الإمارات عموماً.

وبهذه المناسبة، قال راكي فيليبس، الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة: "يمثل الفوز باستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم المصغرة لعام 2023 إنجازاً آخر ينسجم مع استراتيجيتنا الرامية لترسيخ مكانة رأس الخيمة كوجهة مفضلة للرياضيين والأحداث الرياضية الكبرى، وأود أن أشكر الاتحاد الدولي لكرة القدم المصغرة على الثقة التي وضعها بقدرة الإمارة على تنظيم هذه البطولة المرموقة، التي تتطلع لاستضافتها العديد من المدن حول العالم. ولا شك أن فوزنا باستضافة هذه البطولة يتوج نجاحاً لافتاً، ليس لمجتمع إمارة رأس الخيمة فحسب، وإنما لدولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط بأسرها، ونحن على ثقة بأن الدعم المقدم من مختلف الأطراف المعنية سيقود إلى تنظيم أكثر بطولات كأس العالم لكرة القدم المصغرة شمولاً وتميزاً وقدرة على استقطاب تفاعل المجتمع حتى اليوم".