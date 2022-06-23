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جلسة «تركية» تحدد مصير مصطفى محمد
جلسة «تركية» تحدد مصير مصطفى محمد
23 يونيو 2022 13:15

معتز الشامي (دبي)

عينت إدارة نادي جلسة سراي المدرب التركي أوكان بوراك لتولي القيادة الفنية للفريق الموسم الجديد، وذلك بعد فوز الرئيس الحالي للنادي بفترة ولاية جديدة الأسبوع الماضي، إلا أن أكثر ما يشغل الرأي العام الرياضي في مصر وتحديداً الزملكاوي، هو مصير اللاعب مصطفى محمد، مهاجم المنتخب الوطني المصري ونادي جلطة سراي، المنتقل للنادي التركي الموسم الماضي من نادي الزمالك.
حيث لا يزال مصير اللاعب غامضاً في ظل ما يتردد عن عودته للزمالك مجدداً، بينما أشارت تقارير أخرى إلى أن اللاعب يتمسك بالاستمرار في تركيا أو الموافقة على أحد العروض التي تلقاها مؤخراً.
وكشفت المصادر لـ"الاتحاد" أن اللاعب بالفعل قد تلقى عروضاً من أندية رين وسان إيتيان الفرنسيين بالإضافة لنادي شالكة الألماني، بالإضافة إلى عرض أخر من داخل الدوري التركي، وأوضحت المصادر أن المدرب الجديد لجلطة سراي، طلب عقد جلسة مع مصطفى محمد قبل حسم مصيره بشكل نهائي، سواء بالاستمرار مع الفريق بعد تفعيل بند الشراء في عقده مع الزمالك، أو بالموافقة على أحد العروض التي تلقاها النادي.
على الجانب الأخر ينتظر أن ينهي نادي جلطة سراي المشكلة العالقة مع الزمالك، خاصة بعد قيام الأخير بإرسال خطاب رسمي، يؤكد على ضرورة تحويل أموال صفقة انتقال اللاعب البالغة 4 ملايين دولار قبل نهاية يونية الجاري، وفق العقد الموقع بين الطرفين، وهي المبالغ التي يرغب الزمالك في الحصول عليها لحسم الكثير من الصفقات أو بالتجديد مع بعض الأسماء بين صفوفه وأبرزها المغربي أشرف بن شرقي.
وكشفت المصادر أن النادي التركي سيقوم بتحويل الأموال في الموعد الرسمي المحدد وفق العقد الموقع وخلال أواخر يونيو الجاري، ليتم نقل بطاقة اللاعب بشكل نهائي ورسمي للنادي التركي، الذي سيفكر في الاستثمار في هداف الزمالك.

 

الزمالك
منتخب مصر
جلطة سراي
شالكه
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