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الصربي نيبوشا مدرباً للظفرة
الصربي نيبوشا مدرباً للظفرة
23 يونيو 2022 12:29

مصطفى الديب (أبوظبي)
تعاقد نادي الظفرة مع الصربي نيبويشا فيجنيفيتش ليتولى قيادة الفريق في الموسم الجديد، خلفاً للمغربي بدر الإدريسي، الذي تم توجيه الشكر له على ما قدمه في الفترة الماضية.
واختارت إدارة "فارس الظفرة" المدرب من بين ثلاثة مدربين كانت تفاضل بينهم أحدهم برازيلي، وتعد تجربة نيبوشا جديدة تماماً، حيث لم يسبق له أن درب في المنطقة العربية مطلقاً، لكنه خاض عدة تجارب أبرزها في الدوري المجري.
من جهته أكد مرشد المرر رئيس شركة الظفرة لكرة القدم، أن اختيار المدرب جاء بعد دراسة متأنية مع اللجنة الفنية، ومالت كفته كونه يتناسب مع أهداف وطموحات النادي في الفترة المقبلة.
وشدد على أن هناك العديد من الملفات التي يتم دراستها حالياً على طاولة مجلس إدارة الشركة، أبرزها ملف الأجانب الجدد الذي سوف يكون الشغل الشاغل للجميع في الفترة المقبلة، بالتعاون مع اللجنة الفنية والمدرب الجديد.
وكانت إدارة الظفرة قد وجهت الشكر إلى المغربي بدر الدين الإدريسي، الذي قاد الفريق في الفترة الأخيرة من دوري أدنوك للمحترفين للموسم المنقضي، كما أن الإدارة اتخذت قراراً بعدم التجديد للرباعي الأجنبي، في مقدمتهم السنغالي ماكيتي ديوب، والمغربي عصام العدوة.

الظفرة
عصام العدوة
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