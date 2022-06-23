«مصنع المواهب» البرتغالية يهدد البريميرليج

معتز الشامي (دبي)

لا زالت صفقة الموهبة داروين نونيز مع ليفربول التي بلغت 85 مليون جنيه استرليني، تتصدر مشهد سوق الانتقالات الصيفية، ما جعل الصحف الإنجليزية ترصد أهم 8 مواهب بالدوري البرتغالي، يتم مراقبتها الآن للانتقال لأندية مختلفة بالبريميرليج خلال الصيف الحالي.

وكشفت صحيفة "ديلي ميل" النقاب عن أبرز 8 مواهب بالدوري البرتغالي باتت هدفاً لأندية البريميرليج، وخصوصاً مانشستر يونايتد، بعد نجاح ليفربول في ضم داروين نونيز من بنفيكا مقابل 85 مليون جنيه استرليني، وضم أرسنال للاعب فييرا نظير 34 مليون استرليني.

كما ذكر التقرير أن ليفربول أنفق 135 مليوناً على صفقاته من الدوري البرتغالي، بعد ضم لويس دياز قبل صفقة نونيز، وسيتابع يونايتد مواهب من أندية سبورتينج لشبونة وبورتو حيث وصفتهم الصحيفة بمصنع المواهب البرتغالية.

أما أبرز الأسماء التي ذكرها التقرير، فكانت البداية بالمهاجم البرازيلي إيفانيلسون "22 عاماً"، لاعب بورتو البرتغالي الذي سجل 21 هدفاً مع فريقه، وقد رفض ناديه عرضاً بمبلغ 55 مليون استرلينى من يونايتد ويريد 70 مليوناً، بعدما طلبته أندية إنجليزية أخرى وهو لاعب مميز ويلقب بـ"ليفانيلسون" لتشبيه بليفاندوفيسكي.

ويظهر في الصورة أيضاً كل من جواو بالينيا لاعب سبورتينج، المطلوب في فولهام الإنجليزي وولفرهامبتون، وتقدر قيمته بـ15 مليون استرليني، إلى جانب فيتينيا لاعب بورتو، المطلوب في يونايتد و باريس سان جيرمان، ويقدر ثمنه بـ34 مليون استرليني وكان معاراً لفريق وولفرهامبتون.

وكذلك دخل البرازيلي نونيس "23 عاماً" لاعب سبورتينج في الصورة، حيث يعتبر مطلباـث من جانب أندية نيوكاسل وإيفرتون وولفرهامبتون، حيث تسعى تلك الأندية للفوز بخدمات اللاعب، في صفقه ربما ستكون قياسية لسبورتينج، حيث سيصل سعره إلى 40 مليون استرليني، رغم أن لديه شرطاً جزائياً بقيمة 51 مليون جنيه استرليني.

وكذلك المدافع ديفيد كارمو "22 عاماً" لاعب براجا البرتغالي والذي تبلغ قيمته السوقية 13.5 مليون جنيه استرليني، ويحظى بمتابعة من ليفربول ومانشستر يونايتد أيضاً، إلى جانب اللاعب جونسالو إيناسيو "20 عاماً" لاعب أكاديمية سبورتينج، الذي يلعب أحيانًا كظهير أيسر، ويجذب اهتمام نيوكاسل ويونايتد وقد يصل سعره إلى 35 مليون استرليني.

ودخل في القائمة أيضا كل من بيدرو جونسالفيس "23 عاماً" الذي لعب لأكاديمية ولفرهامبتون، وانتقل للبرتغال عبر بوابة سبورتينج، حيث بات هو الأخر مطلباً لبعض الأندية الإنجليزية، إلى جانب المهاجم جونسالو راموس "20 عاماً" لاعب بنفيكا، وتشير التقارير إلى أن سعره وصل إلى 40 مليون استرليني وربما ينتقل إلى نيوكاسل رغم المنافسة من جانب بروسيا دورتموند.