مدرب وريورز يحذر أندية «NBA»

سان فرانسيسكو (رويترز)

أرسل ستيف كير مدرب جولدن ستيت وريورز تهديداً إلى فرق دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، بقوله إن فريقه المتوج باللقب سيكون أفضل في الموسم المقبل.

ونال وريورز اللقب في 2015 و2017 و2018 قبل أن يخسر في النهائي في 2019، وأنهى موسم 2019-2020 بأسوأ سجل بين جميع فرق البطولة، وغاب عن الأدوار الإقصائية في 2021.

لكن الفريق حافظ على المجموعة الأساسية واستعاد كلاي طومسون، الذي غاب موسمين للإصابة، ليفوز 4-2 على بوسطن سيلتيكس في النهائي الأسبوع الماضي.

وأبلغ كير الصحفيين: من واقع خبرتي، فعندما تفوز باللقب، تصبح أفضل في الموسم التالي. لو استمر هذا الوضع، تبدأ آثاره في الظهور عليك. الوضع كان صعباً للغاية عندما حاولنا الفوز باللقب للمرة الثالثة على التوالي في 2019.

وأضاف: لكن عندما تفوز لأول مرة، فهناك مساحة من الحرية والشعور بالحماس يصاحبك في العام التالي. وبالنظر إلى حصولنا على عامين لاستعادة حيويتنا وملء الفراغات في الفريق، فأعتقد سيكون لدينا الحافز في الموسم المقبل، وسيكون لدى اللاعبون فرصة تقديم أداء قوي.

وسيستمر الثلاثي ستيفن كري وطومسون ودريموند جرين مع الفريق في الموسم المقبل، كما من المتوقع تمديد عقدي أندرو ويجينز وجوردان بول.