«دو فاوست» بطل المهرجان العالمي للخيول بإسبانيا

أبوظبي (الاتحاد)

توج الجواد «جيد دو فاوست» لجاي هوبرت، بإشراف شارل جوردين وقيادة إم فالون، بطلاً لسباق الخيول المبتدئة في سن ثلاث سنوات فقط، البالغ جائزته 8000 يورو، برعاية النسخة الـ 14 من مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة، والذي أقيم بمضمار سان سباستيان الإسباني.

وتأتي إقامة سباقات المهرجان، تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بهدف دعم الملاك والمربين في معظم دول العالم، لتربية واقتناء الخيول العربية الأصيلة، وتسليط الضوء على سباقاتها.

وشارك في السباق البالغ طوله 1600 متر على الأرضية العشبية 6 خيول عربية في سن ثلاث سنوات فقط، وتمكن «جيد دو فاوست»، من تحقيق فوز لافت بلغ 4 أطوال عن «فلوة» للشقب ريسنج، بإشراف اليزابيث بيرنارد وقيادة جاري سانشيز.

الفوز الذي حققه «جيد دو فاوست»، جاء بكل سهولة على منافسيه، حيث ظل في الصفوف الخلفية قبل أن يحقق انطلاقة متأخرة، ولكن كانت كافية لتحقيق الفوز بفارق كبير عن أقرب منافسيه.

وسجل البطل زمناً وقدره 1:46:73 دقيقة، فيما جاء في المركز الثالث «أنلمتد» لجاي نيفز، بإشراف أو تريجوديت وقيادة سي كاديل.

وأعرب المدرب شارل جوردين عن سعادته بتحقيق الفوز، وقال إنه من المؤكد أن المهر يتمتع بمستوي عال، في ظل وجود خيول قوية ذات مستوي مرتفع، وأضاف بان مسافة 1600 متر كافية لكي تناور خلالها قبل الوصول إلى عمق المستقيم.

ويحظى المهرجان دعم ورعاية دائرة الثقافة والسياحة، ومجلس أبوظبي الرياضي، والأرشيف الوطني الشريك الرئيسي، واتصالات الشريك الرسمي، والوطنية للأعلاف الشريك الاستراتيجي، وطيران الإمارات الناقل الرسمي، ويرعي أيضاً المسعود ـ نيسان، وأريج الأميرات، وعمير بن يوسف للسفريات، وقناة ياس، والاتحاد النسائي العام، والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وشركة فيولا، ونادي أبوظبي للفروسية، وجمعية الإمارات للخيول العربية الأصيلة.