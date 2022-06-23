نادال يستعد لويمبلدون بـ «استعراضية العشب»

لندن (رويترز)

لعب رافائيل نادال أول مباراة على الملاعب العشبية في ثلاثة أعوام أمس الأربعاء، وعن ذلك يقول النجم الإسباني المخضرم، إن أداء بضع مباريات استعراضية في ملاعب نادي هيرلنجهام هو أفضل استعداد بالنسبة له قبل خوض بطولة ويمبلدون للتنس، التي سيسعى خلالها للفوز بثالث لقب كبير في الموسم الحالي.

وفاز نادال بلقبي أستراليا وفرنسا المفتوحتين هذا العام، والفوز بلقب ويمبلدون سيقربه خطوة من أن يصبح أول لاعب يحرز جميع الألقاب الأربعة الكبيرة في نفس العام، منذ أن فعلها رود ليفر في 1969.

ولم يلعب نادال أي مباراة رسمية على الملاعب العشبية منذ هزيمته في قبل نهائي ويمبلدون أمام السويسري روجر فيدرر في 2019.

وفي مباراة الأمس فاز نادال على السويسري ستانيسلاس فافرينكا 6-2 و6-3، وعبر عن سعادته باللعب على هذه الأرضية من جديد.

وقال نادال: أنا أكبر سنا الآن ولا يمكنني تحمل خوض عدد كبير جداً من المباريات. بالنسبة لي من المناسب خوض بضع مباريات هنا قبل انطلاق ويمبلدون. هذا يساعدني على الشعور ببعض المنافسة قبل ويمبلدون.

وعانى نادال «36 عاماً» الذي يحمل الرقم القياسي العالمي لعدد مرات التتويج بالأرقام الكبيرة «22 لقباً»، من إصابة في القدم في العام الماضي واستخدم مسكنات للألم خلال مشاركته في فرنسا المفتوحة، لكنه قال بعد البطولة إن الألم خفت حدته مع استمرار العلاج.

وخاض الصربي نوفاك ديوكوفيتش الذي توج بلقب ويمبلدون في أخر ثلاث نسخ للبطولة، مباراة في نادي هيرلنجهام اللندني أمس الأربعاء، فاز فيها على الكندي فيلكس أوجيه-ألياسيم المصنف التاسع عالمياً 6-2 و6-1.

وستقام ثالث البطولات الأربع الكبرى للموسم الحالي في ملاعب نادي عموم إنجلترا خلال الفترة ما بين 27 يونيو الجاري والعاشر من يوليو المقبل.