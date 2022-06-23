الشطرنج على شاطئ المالديف

دبي (الاتحاد)

افتتح هشام الطاهر أمين عام الاتحاد الآسيوي للشطرنج، أول بطولة قارية رسمية في تاريخ الشطرنج وذلك على شاطئ جزيرة أوكلاس في جزر المالديف، ضمن فعاليات مهرجان آسيا الغربية للأشبال والناشئين والشباب، بمشاركة 185 لاعباً ولاعبة يمثلون 9 دول، هي كازاخستان واوزبكستان وقيرغيستان والهند وباكستان وبنجلادش وسريلانكا ونيبال إلى جانب جزر المالديف.

ويأتي ذلك في إطار سعي الاتحاد الآسيوي للشطرنج لإدراج اللعبة ضمن الألعاب الرياضية في دورة الألعاب الآسيوية الشاطئية،

وتعد البطولة الشاطئية تجربة ناجحة بكل المقاييس تتوافق مع المعايير الأولمبية الآسيوية، ولهذا سيقوم الاتحاد الآسيوي للعبة بمخاطبة المجلس الأولمبي الآسيوي مع عرض تقديمي للعمل على أن تكون اللعبة ضمن الرياضات الأخرى، لتعزيز تواجدها في الدورات متعددة الرياضات كما هو الحال في الدورة الآسيوية الصيفية والدورة الآسيوية للصالات المغلقة