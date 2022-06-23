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لوف يعدد مزايا عودة جوتزه للبوندسليجا
لوف يعدد مزايا عودة جوتزه للبوندسليجا
23 يونيو 2022 11:22

برلين (د ب أ)

تفاجأ يواخيم لوف، المدير الفني السابق للمنتخب الألماني لكرة القدم، من عودة ماريو جوتزه إلى الدوري الألماني «بوندسليجا»، ولكنه يرى أن هناك مزايا من عودة اللاعب البالغ من العمر 30 عاماً أبرزها احتمالية عودته للمنتخب الوطني.
وقال لوف في تصريحات لشبكة "سكاي" بشأن جوتزه، الذي انتقل رسمياً لآينتراخت فرانكفورت الفائز ببطولة الدوري الأوروبي يوم الثلاثاء: سيلعب في دوري أبطال أوروبا مرة أخرى، سيكون محور التركيز في البوندسليجا ويريد أن يتواجد في كأس العالم، لديه الإمكانات لهذا.
وأكد :"بالطبع لم أكن أتوقع عودته لألمانيا، ليس في هذا التوقيت. ولكنني سعيد لماريو وآينتراخت. ماريو لاعب استثنائي، محترف إلي أقصى حد، وبذكائه الكبير في اللعبة فإنه سيكون مناسبا للغاية مع آينتراخت".
يذكر أن آخر مباراة دولية لعبها جويتزة، الذي انتقل من أيندهوفن إلى فرانكفورت، كانت في نوفمبر 2017 تحت قيادة لوف.

 

بوندسليجا
يواخيم لوف
دوري أبطال أوروبا
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