استقبال «ذهبي» لمنتخب رفعات القوة

دبي (الاتحاد)

عادت إلى أرض الوطن، بعثة أبطال منتخبنا الوطني لرفعات القوة بعد خوض منافسات بطولة آسيا وأوقيانوسيا التي أُقيمت بكوريا الجنوبية، وحقق خلالها اللاعبون نتائج جيدة توجت بالذهب.

وكان في استقبال البعثة، محمد فاضل الهاملي رئيس اللجنة البارالمبية الوطنية وعبدالعزيز الحصان الشامسي مدير إدارة الرياضة التنافسية بالهيئة العامة للرياضة وذيبان سالم المهيري الأمين العام باللجنة وعدد من قيادات رياضة أصحاب الهمم بالدولة.

ونالت البعثة الثناء الكبير من القيادات الرياضية أثناء الاستقبال لما حققوه من أداء في منافسات البطولة على مستوى الناشئين والكبار، والذين حققوا ثماني عشرة ميدالية بواقع عشر ذهبيات وأربع فضيات وثلاث برونزيات بخلاف حصول فريق المنتخب الوطني على ذهبية الفرق متفوقين على تسعة عشر منتخباً هي قوام المنتخبات التي شاركت بالبطولة.

وأعرب محمد فاضل الهاملي عن فخره بأبناء منتخبنا الوطني لرفعات القوة الذين رفعوا اسم الوطن، باحتلال منصات التتويج في جميع فئات اللعبة.

وأضاف أن الدعم الكبير من القيادات الرشيدة للبلاد لرياضة أصحاب الهمم قد آتى ثماره وكان دافعاً قوياً لحصد التفوّق في منافسة عاتية مع أبطال اللعبة في العالم وأن أبطال المنتخب الوطني كانوا في الموعد وبذلوا الجهد الكبير لردّ الجميل للشعب الإماراتي وقيادته الرشيدة.

وقال الهاملي: التحضير الجيّد والتخطيط المتبّع في تجهيز اللاعبين واللاعبات كان هو الطريق الذي حرصنا عليه لضمان الحصول على نتائج هي بداية للأفضل في المستقبل، مثنياً على الدور الكبير لإدارات الأندية ودورهم الكبير مع اللاعبين واللاعبات الذي نتج عنه هذا التفوق والتميّز.

وأوضح الهاملي، أن أهمية هذه البطولة أنها مؤهلة لدورة الألعاب البارالمبية باريس 2024 وأن وجود أبطال من الشباب وحصولهم على ميداليات ذهبية من المشاركة الأولى لهم في مثل هذا المحفل الكبير هو رصيد كبير لهم ولمستقبلهم.