«الرياضة من أجل السلام» في احتفالات «اليوم الأولمبي»

دبي (الاتحاد)

تنظم اللجنة الأولمبية الوطنية، اليوم، فعاليات اليوم الأولمبي تزامناً مع اليوم الذي تم تخصيصه سنوياً للاحتفال بالحدث وتحتفي به جميع اللجان الأولمبية على مستوى العالم، حيث تقام هذه النسخة تحت شعار «الرياضة من أجل السلام». وتقيم اللجنة بالشراكة مع القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة في نادي ضباط شرطة دبي، مجموعة من الأنشطة الرياضية المختلفة، بهدف الترويج للحدث ومشاركة أكبر عدد ممكن من فئات المجتمع.

من جانبه، أكد معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي النائب الأول لرئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، رئيس المكتب التنفيذي على أهمية استثمار الأحداث الرياضية لنشر قيم السلام والإخاء وتعزيز أواصر المودة والصداقة بين جميع أفراد المجتمع.

وأشار معاليه في كلمته، بمناسبة اليوم الأولمبي، إلى أن اللجنة الأولمبية الوطنية برئاسة سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، تحرص على تطبيق رؤية القيادة الرشيدة من خلال الجانب المنوطة به، والذي يتمثل في جعل الرياضة وسيلة للتقارب والتناغم بين الناس وبث روح التعاون في نفوسهم انطلاقاً من المبادئ الأولمبية السامية، مؤكداً ضرورة مشاركة جميع الفئات والأعمار في الفعاليات الرياضية المتعددة خلال الحدث.

وتوجه معاليه بخالص الشكر والتقدير إلى القيادة العامة لشرطة دبي على شراكتها المثمرة وترحيبها باستضافة الفعاليات الرياضية لليوم الأولمبي بنادي ضباط شرطة دبي، مشيراً إلى أن نجاح الحدث لن يتحقق إلا بالعمل الجماعي المشترك والتنسيق المتبادل مع مختلف الجهات لرسم صورة زاهية تهديها الإمارات إلى العالم في هذا اليوم المهم في مسيرة الحركة الأولمبية.