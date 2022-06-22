خيول الإمارات تخوض تحدي «كوب دو فرانس»

أبوظبي (الاتحاد)

تخوض خيول الإمارات بمضمار شانتييه الفرنسي عصر اليوم، فعاليات سباق «كوب دو فرانس» للفئة الثانية لمسافة 1600 متر، البالغ إجمالي جوائزه المالية 50 ألف يورو، ويخصص السباق الذي يُقام على الأرضية العشبية، للخيول العربية الأصيلة في سن ثلاث سنوات فقط، وتشارك فيه نخبة من الخيول التي حققت نتائج إيجابية في السباقات.

وأبرز خيول الإمارات المشاركة في السباق هي المهر «عبيد» لياس لإدارة سباقات الخيل، العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بإشراف المدرب دي جوليمين، وقيادة الفارس المخضرم أورتيز مندزابل.

وشارك المهر البالغ من العمر ثلاث سنوات، وابن الفحل «رباح دو كارير» في سباقين في تاريخه، حل خلالهما وبفارق طفيف في المركز الثاني في سباق بري دونكويست في مضمار تاربس، وفي المركز الرابع في سباق بري نورنيز في تولوز.

والمنافس الثاني من خيول الإمارات هو المهر «سينسرلي» لهلال العلوي، بإشراف فيليب سوجرب، وقيادة كريستيان ديمورو، وخاض ابن «مهاب» سباق واحد (كأس الوثبة ـ بري كوينتين) حل فيه في المركز الرابع بمضمار تولوز.

ويتصدر قائمة المشاركين المهر «كريم» للخيالة السلطانية العُمانية، بإشراف شارل جوردين، وسبق له الحلول في المركز الثاني في تولوز، و«الغدير» للنجيفي ريسنج، بإشراف دايمين فاتريجانت، وقيادة فابريس فيرون، وينتظر أن يشهد السباق تنافساً مثيراً بين الخيول المشاركة لإثبات ذاتها في هذا السباق الصعب.

يذكر أن خيول «ياس لإدارة السباقات» فازت بهذا السباق أربع مرات عبر «مبروكة» في 2015، و«دهام» في 2016، و«جود» في 2017، و«دريان» في 2018.