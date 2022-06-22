«تعديلات الأجانب» تتصدر أجندة «ورشة اتحاد الطائرة»

معتصم عبدالله (دبي)

حدد اتحاد الطائرة الخامسة من مساء السبت المقبل موعداً لورشة العمل المشتركة مع الأندية الأعضاء، تتضمن شرحاً لخطة عمل الاتحاد ونظام المسابقات في الموسم الرياضي الجديد 2022 - 2023، وذلك في إطار ترسيخ مبدأ الشراكة بين أعضاء الجمعية العمومية ومجلس إدارة الاتحاد.

وأكد بيان صادر عن اتحاد الطائرة أن قرار تنظيم الورشة يهدف إلى إطلاع الأندية على كل ما يخص اللعبة؛ من حيث طرق نشرها وتطويرها من أجل النهوض بها ووصولها إلى الغايات المرجوة، بجانب شرح وتوضيح خطة عمل الاتحاد المقبلة في الموسم الجديد ونظام المسابقات وآلية تنفيذها والهدف من تطبيقها.

وأعلن اتحاد الطائرة في وقت سابق، تعديلات على أهلية اللاعبين الأجانب في الموسم الجديد 2020 - 2023، والتي تشمل فئات «اللاعب الأجنبي المحترف، اللاعب الأجنبي المؤهل للمنتخبات الوطنية، المقيمين، مواليد الدولة، وأبناء المواطنات».

ونص التعميم على السماح للأندية بتسجيل لاعبين ضمن فئة الأجنبي المحترف، إضافة إلى لاعب أجنبي مؤهل للمشاركة مع المنتخبات الوطنية وفق شروط محددة، أهمها أن لا يتجاوز عمر اللاعب 23 عاماً، وأن يرتبط بعقد مع النادي لمدة ثلاث سنوات، إضافة إلى السماح لكل نادٍ تسجيل 5 لاعبين ضمن فئة اللاعب المقيم شريطة أن يكون قد أقام ثلاث سنوات بالدولة، والسماح بتسجيل 5 لاعبين آخرين في فئة «مواليد الدولة»، بجانب 5 لاعبين في فئة «أبناء المواطنات».

وهددت أندية في «دوري الرجال لكرة الطائرة»، بالانسحاب من منافسات الموسم الجديد، وإعادة النظر بشأن المشاركة في المسابقات، وطالبت الاتحاد تعديل القرارات الجديدة حول «مشاركات اللاعبين الأجانب والمقيمين والمواليد» في الموسم الجديد، في الوقت الذي أكد فيه عبدالله جمعة الدرمكي رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة الطائرة، في تصريحات للاتحاد «التمسك بالتعديلات المعلنة»، وأكد الدعوة لاجتماع مشترك مع الأندية الأعضاء في عمومية الاتحاد، لتوضيح وشرح التعديلات المعلنة على لوائح مشاركة اللاعبين الأجانب والمقيمين والمواليد بشكل صحيح، وقال: «هناك فهم مغلوط لدى بعض الأندية حول التعديلات».