منتخب الجودو يترقب قرعة «أولان باتار جراند سلام»

أبوظبي (الاتحاد)

تجرى بعد ظهر غدٍ «الخميس» في منغوليا، قرعة بطولة أولان باتار جراند سلام للجودو التي تستضيفها العاصمة المنغولية أولان باتار خلال الفترة من 24 إلى 26 يونيو الحالي، والتي تشهد مشاركة 257 لاعباً ولاعبة من 30 دولة في مقدمتها منتخبنا الوطني للجودو، الذي يشارك بلاعبين هما - جريجور أرام الذي يشارك في منافسات وزن تحت 90 كجم وماجو معروف المشارك في منافسات وزن فوق 100 كجم.

يرأس البعثة في منغوليا، ناصر التميمي الأمين العام لاتحاد المصارعة والجودو أمين صندوق الاتحاد الدولي للجودو، بجانب المدرب فيكتور سيكتروف و3 لاعبين اخرين هم: جور شغيلي المشارك في منافسات الوزن الخفيف وهو تحت 66 كجم، وسعيد النقبي في وزن تحت 73 كجم، وتاتا نوجزاري في وزن تحت 81، وقد بلغ عدد الدول المشاركة في بطولة منغوليا 30 دولة تتقدمها دولة الامارات وقطر من الدول العربية المشاركة.

وستكون بداية تصفيات مباريات منتخبنا المشارك في الدور التمهيدي يوم الأحد المقبل، على ضوء قرعة البطولة التي تجرى ظهر اليوم، وبعد تلك البطولة ينتقل منتخبنا إلى إسبانيا لإقامة معسكر قصير آخر استعداداً لبطولة المجر جراند سلام، التي تقام خلال الفترة من 8 إلى 10 يوليو المقبل.

وحرص محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد المصارعة والجودو على تهنئة السيد باتولجا خلتما رئيس اتحاد الجودو المنغولي في رسالة نقلها ناصر التميمي، بعودة منغوليا لاستضافة بطولات الاتحاد الدولي للجودو على ضوء الاتفاقية التي تم توقيعها على هامش بطولة أبو ظبي جراند سلام الماضية، وتمنى الدرعي التوفيق لمنتخبنا خلال تلك المشاركة التي تسهم نقاطها في التأهل لدورة الألعاب القادمة.