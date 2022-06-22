عتيق: نعمل على تطوير مهارات شباب السلة قبل «العرب وآسيا»

لي معالي (دبي)

يُنهي منتخبنا الوطني لكرة السلة للشباب مرحلته الأولى من معسكره المغلق بدبي غداً «الخميس»، استعداداً للبطولة العربية بالقاهرة وتصفيات آسيا بدبي، حيث يحصل اللاعبون على راحة «الجمعة» على أن يعود للتدريبات في اليوم التالي.

وأكد سالم عتيق مدرب المنتخب أن التركيز في المرحلة الأولى كان منصباً على تعليم المهارات قائلاً: «هذه المرحلة السنية تحتاج إلى وقت طويل، وسيكون العمل خلال الأسبوعين المقبلين وقبل انطلاق البطولة العربية على تطوير المهارات، والأداء الجماعي، وما أتمناه أن يسعفنا الوقت لنصل إلى ما نريده من هذه المرحلة قبل انطلاق منافسات البطولة العربية».

وأضاف: «عملنا خلال الأسبوع الأول على الجانب المهاري ونحاول تثبيت بعض الأمور الفنية لدى لاعبينا خلال هذه الفترة القصيرة وهناك استيعاب جيد من اللاعبين لما نريده منهم خلال الفترة المقبلة».

وقال سالم عتيق: «نطمح للأفضل والمراكز المتقدمة والبطولة العربية فرصة جيدة ومفيدة للجهاز الفني واللاعبين، متفائل بما هو قادم خاصة وأن لدينا مجموعة من المواهب التي تحتاج إلى وقت لصقل المهارات الفردية والجماعية».

وتابع: «كل المنتخبات الخليجية المشاركة في التصفيات المؤهلة لآسيا جاهزة بالشكل المناسب من خلال معسكرات خارجية وداخلية منذ فترة طويلة لكن منتخبنا تأثر في الأساس بالدراسة التي انتهت 17 الجاري تقريبا وبعدها أقمنا التجمع».

وأضاف: «رغم البداية المتأخرة لمنتخبنا، لكن ثقتنا كبيرة في تقديم المستوى المناسب للسلة الإماراتية».

وكان المنتخب قد بدأ تجمعه في صالة صلاح الدين بدبي بحضور 24 لاعباً تم تقليصهم إلى 22 لاعباً ثم 21 بسبب حالات الإصابات المختلفة بين عناصر المنتخب، وسوف يتم اختيار 14 لاعباً في نهاية المعسكر للسفر إلى القاهرة للمشاركة في البطولة العربية التي ستقام خلال الفترة من 14 حتى 21 يوليو المقبل، وبعدها المشاركة في بطولة الخليج بدبي خلال الفترة من 26 يوليو حتى 6 أغسطس المقبلين وهي مؤهلة لنهائيات آسيا".