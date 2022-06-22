5000 مشارك في احتفالية أبوظبي بـ«اليوم العالمي لليوجا»

أبوظبي (الاتحاد)

شهد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، فعالية اليوم العالمي الثامن لليوجا 2022، التي أقيمت في استاد زايد للكريكيت، بتنظيم مجلس أبوظبي الرياضي بالتعاون مع سفارة جمهورية الهند لدى الدولة، ونادي أبوظبي للكريكيت، تحت شعار «اليوجا من أجل الإنسانية»، وسط تفاعل أكثر من 5000 مشارك من مختلف الجنسيات والثقافات لمجتمع الإمارات.

وفي هذه المناسبة، قال معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان: «يسعدني المشاركة معكم لنحتفي معاً باليوم العالمي الثامن لليوجا، كما يسعدني أن أرى في كل واحد منكم روحاً ودية ورغبة في جعل العالم مكاناً أفضل وأكثر إنسانية للجميع، تعزيزاً للسلام والوئام والسعادة في عالمنا».

وأضاف معاليه: «نحن في الإمارات ندرك أهمية توفير حياة آمنة ومستقرة للجميع في كل مكان، فقد مكنتنا القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، من العيش في بلد يجسد أسمى معاني التسامح والتعاون، ما جعلنا قادرين على تكريس حياتنا جميعاً للسلام والتسامح والمسؤولية المجتمعية».

وتابع معاليه: «إن المشاركين في فعاليات اليوم العالمي الثامن لليوغا من مختلف الجنسيات والثقافات والديانات والأعراق يعكسون التنوع السكاني للإمارات، الذي يتميز بقوة التسامح والتعايش، ما يدعونا لمواصلة تكريس أنفسنا للتفكير والعمل معاً كأسرة بشرية واحدة، من خلال فهم الآخرين والإيمان بأنهم بشر يستحقون الاحترام ويستحقون التعاطف، لنصبح أبطالاً لحقوق الإنسان والكرامة الإنسانية والحياة السعيدة والمرضية للجميع».

واختتم معاليه قائلاً: «تربطنا بجمهورية الهند علاقات وأواصر مثمرة ووطيدة ومميزة، ونحن ممتنون للفرصة التي أتاحها اليوم العالمي الثامن لليوغا لتعميق صداقاتنا والتفاهم القائم بين بلدينا، وأخيراً دعونا نضع في اعتبارنا قدرتنا على إحداث تغيير كبير لتحقيق السلام في عالمنا، وتقويته وإطلاق العنان للقوة الجماعية التي لدينا لجعل العالم مكانًا أفضل».

من جانبه، قال سانجاي سودير سفير جمهورية الهند لدى الدولة: «نتقدم بالشكر والعرفان لمعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، على رعايته الكريمة وحضوره المشرف لاحتفالات اليوم العالمي لليوغا التي أقيمت في استاد زايد للكريكيت في أبوظبي، وسط حضور أكثر من 5000 مشارك ومشاركة، من مختلف الجنسيات والثقافات والديانات والأعراق، والشكر موصول كذلك لمجلس أبوظبي الرياضي على دعمه الكامل لتنظيم هذا الحدث الهام، وإلى جميع الداعمين والشركاء والمتطوعين».

من جهته، قال عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي: «فخورون بالصورة المبهرة التي شهدتها احتفالية أبوظبي باليوم العالمي الثامن لليوجا، لتؤكد أبوظبي من جديد على قيمة وأهمية تفاعل مجتمعها بمثل هذه المناسبات المهمة، وحرصهم على تبني النمط الرياضي الإيجابي لحياة مثالية وصحية، بجانب ما ترسخه من ريادة دولية ومكانة مرموقة بين مدن العالم المتقدم».

وأضاف: «يمثل تفاعل أكثر من 5000 مشارك ومشاركة من مختلف الجنسيات والثقافات، مكسب جديد للرياضة المجتمعية في أبوظبي وإضافة مميزة لمسيرتها الحافلة، كما تمثل دلالة مهمة على مدى تفاعل فئات المجتمع بالأنشطة والمبادرات التي يقدمها مجلس أبوظبي الرياضي على مدار العام والطامحة لتحسين نمط حياة أفراد المجتمع من النواحي البدنية وانعكاسها المباشر على الصحة وسعادة الفرد في المجتمع ودورها في دعم مؤشر جودة الحياة في أبوظبي»، مشيداً بالتعاون المثمر مع سفارة جمهورية الهند الصديقة لدى الدولة وجميع الشركاء ورجال الأمن والمتطوعين، ونادي أبوظبي للكريكيت، لدورهم في تقديم حدث يليق بمكانة أبوظبي وتواصل مجتمعها بالرياضة.