اتحاد الجو جيتسو و«أدنوك» يعززان التعاون

أبوظبي (الاتحاد)

كشف اتحاد الجو جيتسو وشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» عن أحدث مبادراتهما المشتركة، والتي تتضمن برنامج تريبي لموظفي أدنوك.

وتأتي المبادرة انطلاقاً من الشراكة المتميزة التي تجمع اتحاد الجو جيتسو وأدنوك، والتي تهدف لدعم الرياضيين وتعزيز حضور رياضة الجو جيتسو.

ومن خلال المبادرة، سيتمكن موظفو أدنوك من حضور حصص تدريبية أسبوعياً، تتيح لهم رفع قدراتهم وكفاءتهم على البساط، وتمهد لهم طريق الالتحاق بركب محترفي هذه الرياضة والمشاركة في البطولات، كما تساهم مثل هذه المبادرات في تشجيع مختلف فئات المجتمع على اعتماد أنماط حياة صحية ونشيطة.

كما أعلنت «أدنوك» عن تشكيل فريقها الخاص للمشاركة في الفعاليات الرسمية التي يُنظمها اتحاد الجو جيتسو، ما يعزز المساعي المبذولة لإعداد ودعم أبطال في واحدة من أسرع الرياضات نمواً في العالم.

وتستند هذه المبادرات على الشراكة طويلة الأمد بين الطرفين، والتي تتيح لأدنوك رعاية بطولات الجو جيتسو، وتؤكد التزام الشركة الكامل بالنهوض بالمشهد الرياضي والمواهب المحلية في الدولة.

ويقول فهد علي الشامسي، الأمين العام لاتحاد الجو جيتسو: «تمثل أدنوك إحدى أبرز الشركاء والجهات الداعمة لفعاليات الاتحاد ورؤيته في تعزيز حضور رياضة الجو جيتسو في مُختلف أنحاء الدولة، وترسيخ تفوق الدولة في اللعبة عالمياً وحرصت الشركة أيضاً على تشجيع أفرادها دائماً على ممارسة هذه الرياضة واحترافها إيماناً منها بأثرها الكبير على شخصية وأداء الممارسين».

وأضاف: «نحن متحمسون لانضمام موظفي أدنوك إلى فعالياتنا، ونثق بأنهم سيشكلون إضافة مهمة لبطولاتنا، حيث بات موظفو الشركة من الآن يمتلكون خارطة طريق واضحة نحو التنافس في المسابقات العالمية».

وأشاد الدكتور سيف سلطان الناصري، رئيس دائرة الموارد البشرية للمجموعة في أدنوك بالشراكة الراسخة مع أحد أهم الاتحادات الرياضية المحلية التي أصبحت عنواناً للنجاح والتميز، وتقديم الدعم لمبادراته وأنشطته التي تستهدف ترسيخ ريادة وتفوق الإمارات على صعيد الجوجيتسو بشكل خاص والرياضة بشكل عام.

وأضاف أن أدنوك واتحاد الامارات للجوجيتسو يجتمعان تحت مظلة واحدة من الأهداف المشتركة، تعكس رؤية القيادة الرشيدة في دعم وتمكين شباب الإمارات وتذليل العقبات أمامهم وتأهيلهم للعب دور مؤثر في مختلف المجالات والساحات.

ويضم فريق أدنوك الذي سيُشارك في فعاليات اتحاد الجو جيتسو ثمانية موظفين مُسجلين على قائمة الرياضيين المحترفين للعبة، وهم: سعود الحمادي، وأحمد علي المصعبي، ومحمد عادل، وسعود النقبي، ويوسف الحوسني، وعبدالله السناني، وزايد البريكي، وأحمد ناصر المصعبي.

وبدوره، قال يوسف الحوسني، عضو فريق أدنوك للجو جيتسو والموظف لدى الشركة في قسم الأمن والسلامة: «أنا مُتحمس لتمثيل أدنوك في المنافسات القادمة على أعلى المستويات. لقد حضرت العديد من بطولات اتحاد الإمارات للجوجيتسو، وأتطلع الآن لأكون على بساط المنافسة مع يقيني بأنّ هذه التجربة ستُشكل إضافة إيجابية بالنسبة لي على مختلف الأصعدة».