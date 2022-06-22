عمار النعيمي يُعيد تشكيل مجلس إدارة عجمان

عجمان (الاتحاد)

أصدر سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان قراراً أميرياً بتعيين الشيخ راشد بن عمار النعيمي نائباً لرئيس نادي عجمان.

كما أصدر سموه قراراً بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة النادي، ونصّ القرار على أن يتم تشكيل مجلس الإدارة برئاسة خليفة عيسى الجرمن النعيمي، وعضوية أحمد حسن خليفة الفورة نائباً للرئيس، وعبدالله إبراهيم الظاهري أمين السر العام، وماجد محمد أرحمة المزروعي مشرف الفريق الأول لكرة القدم، وناصر إبراهيم الظفري المدير التنفيذي، ويحيى خلف سلطان المطروشي مشرف قطاع الناشئين ومدرسة الكرة، وأحمد راشد مجلاد الشامسي مشرف الألعاب الفردية، وعيسى محمد الشامسي مشرف عام الكرة الطائرة، وحمدان محمد آل علي المدير المالي، ومحمد جابر أحمد الشامسي عضواً.

وتكون مدة العضوية في المجلس 3 سنوات تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار، ويستمر المجلس في اختصاصاته واجتماعاته وقراراته المنصوص عليها في القرار الأميري.

ووجه خليفة الجرمن رئيس مجلس الإدارة الشكر إلى سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي على ثقته في مجلس إدارة النادي، مرحباً بانضمام الشيخ راشد بن عمار النعيمي للنادي، مؤكداً أن الشيخ راشد ليس بغريب عن عائلة نادي عجمان، حيث يتواجد ويتابع المراحل السنية ودائماً ما يحفز اللاعبين في كل المراحل والفريق الأول وسيكون إضافة كبيرة للنادي، وقال: نأمل أن نحقق الهدف المطلوب في المرحلة المقبلة من عمر النادي، خاصة أن هذا المجلس يحتفظ بمكانه منذ عام 2010.

كما وجه أحمد الفورة نائب رئيس مجلس إدارة النادي الشكر إلى سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي على هذه الثقة الغالية، مهنئاً الشيخ راشد بن عمار النعيمي بمنصب نائب رئيس النادي، مؤكداً أن هذه الثقة تمثل مسؤولية كبيرة لمجلس الإدارة في المرحلة المقبلة.

وأضاف أن مجلس الإدارة الحالي حقق رقماً قياسياً في الاستمرار وهذه هي المرة الخامسة على التوالي التجديد له، حيث قضينا 12 عاماً في النادي، والاستمرار لمدة 3 سنوات قادمة سيكون عمر المجلس 15 عاماً، وهذا غير موجود في أي نادٍ سواء داخل الدولة أو خارجها.