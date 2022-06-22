«محاربي الإمارات» تحتفل بالوصول إلى «النسخة 30»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت اللجنة المنظمة لسلسلة بطولات «محاربي الإمارات» للفنون القتالية المختلطة، عن أن النسخة رقم (30 ) الدولية، و(31) العربية، والمقرر إقامتهما يومي 2 و3 من يوليو المقبل في احتفالية بمناسبة تنظيم هذا العدد من النسخ خلال فترة وجيزة، وأن هذا يمثل جزء من النجاح الكبير للقطاع الرياضي في دولة الإمارات.

ويشهد إقامة النسختين على التوالي في صالة الاتحاد أرينا في العاصمة أبوظبي، حضور شركة خاصة هوليود لتصوير النزال الذي سيجمع بين البطل الأردني علي القيسي والكندي جي سي أرنت في أقوى النزالات في النسخة الدولية، وذلك ضمن الفيلم الذي تنتجه الشركة في الإمارات، إضافة الى نقل الحدث كاملة على قناة «يو أف سي باث» وقناة ابوظبي الرياضية بمتعابعة إعلامية من المنصات الإعلامية المهتمة برياضة الفنون القتالية المختلطة في العالم.

وكما ستشهد النسخة الدولية النزال الرئيسي الثاني ويجمع بين فينيسيوس دي أولفييرا والعراقي علي طالب، وكما تتضمن النسخة العربية 3 نزالات رئيسية قوية.

وتسعى بالمز الرياضية منظم الحدث، إلى الاستمرار في تحقيق الإنجازات بتنظيم احترافي ومبهر وبحضور مميز للأبطال ونجوم اللعبة من الدول العربية والأفريقية والعالمية، في صالة الاتحاد أرينا بجزيرة ياس، لتعزيز حضور أبوظبي عاصمة الفنون القتالية المختلطة الجديدة.

من جانبه، أكد فؤاد درويش الرئيس التنفيذي لشركة بالمز الرياضية، رئيس اللجنة المنظمة، أن الوصول للنسخة رقم 30 في فترة وجيزة والنجاحات المستمرة لم يكن ليتحول إلى حقيقة من دون دعم القيادة العليا ورؤية ومتابعة عبد المنعم الهاشمي، رئيس الاتحاد الاماراتي والآسيوي- النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجو جيتسو، مما ساهم في اظهار «محاربي الإمارات» كافضل منصة رياضية عالمية في المنطقة العربية.

وعبر دوريش عن سعادته بأن تكون «محاربي الإمارات» جزءًا من نجاحات الرياضة الإماراتية والعربية وقال: «لنا الفخر باننا جزء من مشروع وطني، والوصول الى العالمية في اقل من 3 أعوام انطلاقاً من عاصمتنا الحبيبة أبوظبي وهذا ما حفزتنا إلية القيادة الرشيدة للدولة».

ولفت رئيس اللجنة المنظمة لبطولة «محاربي الإمارات» إلى أن النسخة (30) ستشهد احتفالاً رياضياً كبيراً، وكما ستتضمن حدثاً عالمياً بنزال منتظر يجمع بين الأدرني علي القيسي، الذي يدافع عن الرياضة العربية والكندي جي سي أرنت من أشهر العناصر الرياضية في كندا، وهذا النزال سيشهد تصويره من كبرى شركات الإنتاج السينمائي ضمن مشروع فيلم يصور في الإمارات.