منتخبات «المونديال» تطلب مواجهة «الأبيض» ودياً

معتز الشامي (دبي)

انتهى الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني بقيادة رودولفو أروابارينا من إعداد تصوره الخاص بالمرحلة المقبلة للتحضيرات، والتي ستشهد تكثيف المباريات الدولية الودية للمنتخب، بهدف الوصول للفورمة الدولية اللازمة، فضلاً عن زيادة الانسجام بين مختلف العناصر في القائمة، مع ضرورة التقدم في التصنيف الدولي.

وتلقى اتحاد الكرة مخاطبات من بعض المنتخبات العالمية بقارات مختلفة، يتوقع أن تقيم معسكراتها بالمنطقة ما بين دبي أو قطر أو البحرين، بهدف التحضير لكأس العالم في نوفمبر المقبل، وتحديداً شهري أكتوبر ونوفمبر المقبلين، حيث تلقى «الأبيض» بالفعل عدة طلبات من منتخبات للترتيب لتجارب دولية ودية، ولا يزال الجهاز الفني للمنتخب يدرس ذلك.

وستكون دبي وجهة مفضلة لمعسكرات أواخر أكتوبر وحتى قبل المونديال الذي ينطلق 21 نوفمبر المقبل، حيث تعسكر عدة منتخبات أوروبية ولاتينية وأفريقية، قبل السفر للدوحة للمشاركة في البطولة، وربما ستكون هناك فرصة قائمة وبقوة للترتيب لوديات دولية، أبرزها المنتخب الألماني الذي طلب بالفعل مواجهة منتخبنا الوطني.

وتفيد المتابعات أن الجهاز الفني للمنتخب، ربما سيكتفي في شهر أغسطس بمتابعة معسكرات الأندية في أوروبا، للوقوف على تحضيرات اللاعبين الدوليين عبر التنسيق بين مدرب منتخبنا الوطني رودولفو أروابارينا ومدربي الأندية خلال فترة المعسكرات الصيفية التي تنطلق بين أواخر يوليو وحتى أواخر أغسطس المقبلين، حيث سينطلق الموسم الجديد مطلع سبتمبر المقبل، وبالتالي لن يضطر المنتخب للتجمع في شهر أغسطس بأوروبا، وسيترك رودولفو اللاعبين الدوليين لأنديتهم طوال فترة التحضيرات، حيث وضع الجهاز الفني خطة للإعداد، ينتظر أن تركز على المعسكرات «المتوسطة» بالنسبة للمنتخب، من حيث عدد الأيام للتجمعات المقبلة.

ويعمد الجهاز على تثبيت التشكيل للمنتخب الوطني قدر الإمكان، بهدف صناعة شخصية وهوية فنية للأبيض، وزيادة عنصر الانسجام والتفاهم والتجانس بين جميع اللاعبين الدوليين، حال تم تثبيت القائمة والتي ستكون في حدود 30 لاعباً، سيتم الاستعانة بهم في قادم التجمعات، كما سيتم الدمج بين عناصر منتخب الأوليمبي والمنتخب الأول.

ويستعد منتخبنا لبطولة «خليجي 25»، المقرر أن يقام في يناير من العام المقبل بالعراق، ويليها بطولة غرب آسيا التي تستضيفها الدولة في مارس المقبل أيضا، وهي محطات ضرورية لتحضير المنتخب للمشاركة في كأس آسيا 2023، والمتوقع أن يقام في كوريا الجنوبية أو اليابان في يونيو المقبل.