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حمدان ناصر: الانتقال إلى البطائح «خطوة مهمة»
حمدان ناصر: الانتقال إلى البطائح «خطوة مهمة»
22 يونيو 2022 14:30

فيصل النقبي (الفجيرة)
وقع المدافع حمدان ناصر عقد انضمامه مع البطائح الوافد الجديد لدوري أدنوك للمحترفين بنظام الإعارة لمدة عام، قادماً من شباب الأهلي، بعد أن لعب الموسم الماضي معاراً لنادي خورفكان.
وأكد اللاعب بأنه يكن جميع مشاعر الود والاحترام لجماهير «النسور» على كل الدعم الذي حصل عليه طوال الموسم الماضي، مبيناً أن جمهور الأخضر كان من أبرز الداعمين له في مسيرته مع الفريق طوال الموسم الماضي.
وقال إن الانتقال إلى البطائح خطوة مهمة في مشواره الكروي، حيث يطمح لمضاعفة الجهد وتقديم كل خبراته من أجل الفريق والوصول لأهداف النادي بنهاية الموسم.
وأشاد حمدان باستقبال إدارة البطائح له وقال إنه يأمل بأن يكون أحد العناصر الأساسية المهمة في الفريق وأنه سيجتهد من أجل تقديم افضل المستويات لقيادة خط الدفاع.
يذكر أن اللاعب سبق له أن لعب مع اتحاد كلباء في بداية مشواره، ثم انتقل إلى شباب الأهلي وأعير للفجيرة ثم خورفكان، والآن مع البطائح.

دوري أدنوك للمحترفين
البطائح
شباب الأهلي
خورفكان
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