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ماني: البايرن «المكان المناسب» في «الوقت المناسب»
ماني: البايرن «المكان المناسب» في «الوقت المناسب»
22 يونيو 2022 13:30

ميونيخ (رويترز)
قال ساديو ماني مهاجم منتخب السنغال لكرة القدم، إن انتقاله إلى بايرن ميونيخ قادماً من ليفربول هو القرار المناسب في الوقت المناسب لأن بطل ألمانيا لديه أفضل خطة بالنسبة له.
وذكرت تقارير أن بايرن، الذي فاز بلقبه العاشر توالياً في الدوري الألماني الموسم الماضي ليمدد رقمه القياسي، وافق على صفقة تبلغ قيمتها حوالي 40 مليون يورو بما في ذلك الإضافات للحصول على خدمات اللاعب البالغ عمره 30 عاماً، والذي كان يتبقى له عام في عقده مع ليفربول.
ووصل ماني إلى ميونيخ «الثلاثاء»، لإجراء الفحص الطبي وشوهد وهو يرتدي قميص بايرن عندما غادر المركز الطبي.
وقال ماني لصحيفة بيلد: «التحديات جزء من حياتي، عندما أبلغني وكيل أعمالي باهتمام بايرن للمرة الأولى شعرت بحماس كبير، لم أفكر مرتين في الأمر.. بالنسبة لي أعتقد أن بايرن هو النادي المناسب في الوقت المناسب، إنه أحد أكبر الأندية في العالم الذي ينافس دائماً على جميع الألقاب، رأيت نفسي في خطة بايرن أكثر من أي نادٍ آخر».
وسيغادر ماني ملعب أنفيلد بعد خوض 269 مباراة سجل خلالها 120 هدفاً في جميع المسابقات وساعد ليفربول على التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا في موسم 2018-2019 والدوري الإنجليزي الممتاز بعد ذلك بموسم.
ومن المقرر أن يصبح المهاجم ثالث صفقة لبايرن قبل انطلاق الموسم الجديد بعد وصول ثنائي أياكس أمستردام ريان خرافنبرخ ونصير مزراوي.
وفاز بايرن بلقبه العاشر توالياً في الدوري الألماني، لكنه أخفق في تخطي دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا.
وكان ماني من أبرز لاعبي ليفربول الموسم الماضي، حيث سجل 23 هدفاً، ليحقق فريق المدرب يورجن كلوب ثنائية الكأس المحلية وينافس على لقب الدوري الممتاز حتى الرمق الأخير، قبل أن يحسمه مانشستر سيتي. 

ساديو ماني
بايرن ميونيخ
ليفربول
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