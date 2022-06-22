كلوب يتأخر في «حصاد الكبار» عند محطة 55 عاماً!

عمرو عبيد (القاهرة)

احتفل يورجن كلوب قبل أيام قليلة بعيد ميلاده الـ55 في «فترة ذهبية» لصاحب جائزتي «أفضل مدرب في العالم»، وعلى غرار المقارنات التي تُجرى بين اللاعبين، وتُظهر الإحصاءات أن حصاد ألقاب كبار المدربين عند بلوغ هذه السن يتفوق على «قائد الريدز»، وحقق يورجن كلوب 11 لقباً خلال مسيرته التدريبية حتى الآن، وربما كان يُمكن أن يتجاوز حصاده «الرقم 20» إذا حالفه الحظ في الكثير من المباريات النهائية أو بطولات الدوري التي كان قريباً من اقتناصها، لكن الألماني لا يزال لديه الوقت مع ليفربول ليزيد حصاده وإنجازاته.

وقد يبدو أن «قائد الريدز» وصل متأخراً إلى محطة تدريب الكبار بعدما قضى 7 سنوات مدرباً في ماينز، قبل أن يُجاهد في «سبع أُخرى» مع دورتموند حقق فيها 5 بطولات، مقابل 6 مؤخراً مع «عملاق أنفيلد» حيث ابتسم له الحظ «نسبياً»، وفي قائمة أصحاب العدد الأكبر من البطولات يتساوى كلوب مع أرسين فينجر في مركز متأخر، حيث حصد كلاهما 11 لقباً فقط قبل بلوغ سن الـ55، إلا أن الفرنسي امتلك وقتها بطولتي كأس في اليابان قبل أن يزيد حصاده بالتتويج 9 مرات أخرى بعد تجاوز «المحطة 55».

جوزيه مورينيو أتم عامه الـ55 خلال 2018 وفي جُعبته 25 لقباً آنذاك مقابل التتويج مرة واحدة بعدها مع روما في الموسم الماضي، ولم يبلغ أي من كبار المدربين هذا الكم من البطولات في تلك المرحلة العُمرية، باستثناء جوارديولا الذي لا يزال بعيداً عنها بفارق 4 سنوات، ونجح «الفيلسوف» بيب في الفوز بـ11 لقباً، وهو ما يمثل جميع إنجازات كلوب حتى الآن، قبل أن يكمل عامه الأربعين وجاءت كل البطولات تحت شعار برشلونة، ثم انطلق بعدها ليتجاوز أسماء عريقة في عالم التدريب ليصل إلى 32 تتويجاً، ومن المُنتظر حصده المزيد مع «السيتي»، خاصة أن عمره 51 عاماً فقط.

ويحتل «العبقري» المرتبة الثالثة في القائمة التاريخية التي يتصدرها «الأسطوري» أليكس فيرجسون، لكن الطريف أن حصاد «السير» في عامه الـ55 بلغ وقتها 21 بطولة قبل أن يُضيف 27 لقباً آخر بعد عام 1996، وهو رقم مّذهل ونادر من الصعب بلوغه أو تحطيمه، كما يُعد الألماني أوتمار هيتسفيلد من الأسماء البارزة أيضاً في هذا الأمر بعدما حصد 22 بطولة في سن الـ55، قبل أن يضيف 3 بطولات أخرى لاحقاً اقتصرت على التتويج المحلي في ألمانيا مع بايرن ميوينيخ.

الإيطالي «القدير» تراباتوني عندما بلغ هذا السن، كان يملك 17 لقباً مع كبيري «الكالشيو»، يوفنتوس وإنترميلان، ثم زاد عليها 6 ألقاب أخرى أهمها «ثُلاثية» ألمانية محلية أيضاً مع «البافاري»، في حين أن مواطنه، المُتوهّج حتى الآن، كارلو أنشيلوتي جمع 15 لقباً في هذا العمر، لكن «البايرن» وريال مدريد منحاه المزيد في السنوات الأخيرة، كما تساوي البرازيلي سكولاري مع الإيطالي مانشيني في إجمالي 13 بطولة عند هذا العمر ضمن تلك القائمة، التي تفوق جميع أفرادها على الألماني كلوب في عمر الـ55!