«عازف الليل» يدخل عالم احتراف «فيديو جيم»!

رضا سليم (دبي)

يتجه الألماني مسعود أوزيل لاعب فنربخشة إلى احتراف الألعاب الإلكترونية، بعد الخلافات الكبيرة التي حدثت بينه وبين ناديه وأدت إلى إيقافه، إلا أن «عازف الليل» يبحث عن فرصة جديدة في «فيديو جيم» بعدما شكل فريقاً وخصص مكاناً للعب مع اقتراب رحيله من النادي التركي واعتزال كرة القدم بشكل نهائي، والتفرغ لممارسة كرة القدم الإلكترونية في ظل أزمته مع إدارة النادي التركي والتي تعجل برحيله قبل نهاية عقده الذي يستمر حتى 2024.

وأكد إرجوت سوجوت وكيل أوزيل عن إمكانية اعتزاله والتوجه نحو عالم الألعاب الإلكترونية وقال: «سيذهب لعالم الألعاب الإلكترونية وربما يصبح لاعباً محترفاً خصوصاً في «فورتنايت» ويملك فريقاً ولاعبين وبيت مخصص لهذا الغرض في ألمانيا يحب ألعاب الكرة مثل فيفا وأيضاً فورتنايت».

وقرر مسعود أوزيل إلغاء متابعته لجميع الحسابات الخاصة بنادي فنربخشة التركي عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالتزامن مع ارتباط اسمه بالرحيل عن صفوف الفريق في أعقاب تصريحات مدربه الذي أكد في وقت سابق عدم وجود نية للاعتماد عليه في الفترة المقبلة بحسب صحيفة «ذا صن» البريطانية.

وأكد خورخي جيسوس مدرب فنربخشة أن وقت مسعود أوزيل مع الفريق قد انتهى ولن يلعب بفريقه طوال فترته التدريبية ولم يعد النادي بحاجة إلى خدماته ليقرر إيقافه بشكل نهائي من المشاركة مع الفريق ولم يذكر المدرب سبب الخلاف.

واكتفى مسعود بالمشاركة في 23 مباراة منذ بداية مشواره مع فنربخشة بالدوري التركي وسجل 8 أهداف فقط وصنع هدفين، بعد التعاقد معه عام 2021 قادماً من أرسنال ويتقاضى 350 ألف إسترليني أسبوعياً.

كان أوزيل قد زار إندونيسيا مؤخراً وحظي باستقبال حافل ونشر في تغريدة له عبر حسابه على «تويتر» مقطعاً مصوراً من الزيارة وكانت الزيارة وراء ما تردد أن اللاعب سيتجه للعب في الدوري الإندونيسي.

انضم أوزيل إلى آرسنال عام 2013 قادماً من ريال مدريد مقابل 47 مليون يورو بعد 3 مواسم قضاها مع «الملكي» وخاض 254 مباراة مع أرسنال وسجل 44 هدفاً وصنع 77 وتوج بكأس الاتحاد الإنجليزي 3 مرات وبالدرع الخيرية مرة ووصل معه إلى نهائي الدوري الأوروبي 2019.