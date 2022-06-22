دبي تحتضن أضخم نزال «مصارعة ذراع» في العالم

مراد المصري (دبي)

ستكون دبي على الموعد يوم السبت المقبل مع أضخم نزال «مصارع ذراع» في العالم هذا العام، بلقاء مرتقب دولياً بين النجمين الكندي ديفون لارات والجورجي ليفان ساجيناشفيلي.

ويعتبر هذان النجمان الأقوى حالياً بتصنيف مصارعة الذراع باليد اليمنى، بداية مع لارات الذي يُعد أسطورة حية، بوصفه المصنف الأول في قارة أمريكا الشمالية، وبمسيرة حافلة لصاحب الـ 47 عاماً، فيما يدخل ساجيناشفيلي الملقب بـ «هالك الجورجي» وصاحب الـ 33 عاماً، المواجهة وهو الذي سبق أن توج بلقب بطولة العالم 7 مرات وبطولة أوروبا 6 مرات وغيرها من الإنجازات.

وتشهد ليلة النزالات التي تقام تحت عنوان «ملك الطاولة»، في نسختها الرابعة في «ذا سبيس» في مجمع دبي للاستثمار، نزالين آخرين، فيلتقي البرازيلي مارسيو باربوزا والبريطاني زيراكاشفيلي، والأمريكي كوري ويست والبولندي أليكس كورديشا، قبل أن يكون مسك الختام مع النزال الكبير بين لارات وساجيناشفيلي.

ووصفت وسائل الإعلام العالمية اللقاء المرتقب بينهما بوصفه أحد أهم الأحداث في هذه الرياضة كونه يجمع بين أقوى مصارعي ذراع على الإطلاق في العالم في الوقت الحالي، وكان التنافس بينهما قد بدأ بالفعل من خلال العد التنازلي للحدث بتحقيق كل منهما انتصارات مهمة هذا العام، وهما اللذان يعتبران الأكثر رعباً واحتراماً على الساحة الدولية في هذه الرياضة الفريدة من نوعها.

وسيكون التحدي بينهما من 6 جولات، ويحتاج ليفان ساجيناشفيلي للفوز بجميع الجولات لكسب المواجهة، فيما يحتاج ديفون لارات للفوز بجولة واحدة فقط بوصفه الطرف الأقل حظوظاً بالنظر لفارق العمر والنتائج في السنوات الأخيرة.