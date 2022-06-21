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منتخب الجو جيتسو يكثف التحضير لـ «عالمية» برمنجهام
منتخب الجو جيتسو يكثف التحضير لـ «عالمية» برمنجهام
22 يونيو 2022 01:46

دبي (الاتحاد)

يستعد منتخبنا الوطني للجو جيتسو لخوض غمار منافسات الدورة الـ 11 من الألعاب العالمية التي تستضيفها برمنجهام في الولايات المتحدة الأميركية، إذ يمثلنا في المنافسات التي تُقام يومي 16 و15 يونيو الجاري بمقر الكلية الجنوبية، كل من فيصل الكتبي 85 كجم، ومحمد السويدي 69 كجم، ومحمد العمري 77 كجم، وشما الكلباني 63 كجم.
ويسعى منتخبنا الوطني لتكرار إنجاز اللاعب فيصل الكتبي في النسخة الماضية للألعاب العالمية ببولندا عام 2017، وتتويجه بطلاً للمسابقة وحصوله على ذهبية المركز الأول وحصده كذلك فضية الوزن المفتوح.
وأكد فيصل الكتبي دخول المنتخب الدورة بمعنويات عالية بعد الإنجاز السابق بالنسخة الماضية مع إنهاء الموسم الرياضي الماضي بالمركز الثاني عالمياً، والانخراط بالمعسكر التدريبي المقام حالياً في الولايات المتحدة استعداداً للبطولة، عقب الانتهاء من المعسكر الأخير بالإمارات الذي استمر لقرابة 30 يوماً، وشهد التركيز على العديد من النواحي الفنية ومعالجة الأخطاء لضمان عدم تكرارها مستقبلاً.
وأشار الكتبي إلى أن التأهل إلى الألعاب العالمية لم يكن سهلاً، حيث جاء بعد خوض العديد من البطولات القارية والعالمية وجمع النقاط اللازمة للمشاركة في دورة الألعاب العالمية التي تم تأهل أفضل 7 لاعبين بكل وزن للمشاركة فيها، مما يمنح جميع مسابقات الجو جيتسو قوة كبيرة على المنافسة وحصد الميداليات باسم الإمارات.

الجو جيتسو
المنتخب الوطني للجو جيتسو
برمنجهام
الولايات المتحدة
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