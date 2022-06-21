6 خيول عربية في سباق «المبتدئة» الإسباني

أبوظبي (الاتحاد)

برعاية النسخة الـ 14 من مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة، يشهد مضمار سان سباستيان الإسباني اليوم، سباق الخيول المبتدئة في سن ثلاث سنوات فقط، وتبلغ جائزته 8 آلاف يورو.

وتأتي إقامة سباقات المهرجان، تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بهدف دعم الملاك والمربين في معظم دول العالم، لتربية واقتناء الخيول العربية الأصيلة، وتسليط الضوء على سباقاتها. وتشارك في السباق البالغ طوله 1600 متر 6 خيول عربية، أبرزها «فلوة» بقيادة الفارس جاري سانشيز، وبإشراف إليزابيث بيرنارد، و«مزنة» بقيادة دي مورين، وإشراف المدرب شارل جوردين، وكلاهما للشقب ريسنج.

وينافس على اللقب «أنلمتد» لجاي نيفز، بإشراف او تريجوديت، وقيادة سي كاديل، و«جيد دو فاوست» لجاي هويرت، بقيادة ام فالون، و«جاسبر ميتورا» لسي جاسبر، بإشراف ام جوميس، وبقيادة اتش موسان، و«جويدا دو بوزلس» لمارسيل ميزي، بإشراف فيليب سوجرب، وقيادة آل ارماند.

ويدعم ويرعى المهرجان دائرة الثقافة والسياحة، ومجلس أبوظبي الرياضي، والأرشيف الوطني الشريك الرئيس، واتصالات الشريك الرسمي، والوطنية للأعلاف الشريك الاستراتيجي، وطيران الإمارات الناقل الرسمي، ويرعي أيضاً المسعود ـ نيسان، وأريج الأميرات، وعمير بن يوسف للسفريات، وقناة ياس، والاتحاد النسائي العام، والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وشركة فيولا، ونادي أبوظبي للفروسية، وجمعية الإمارات للخيول العربية الأصيلة.