الأربعاء 22 يونيو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي
زين.. إنجازات لا تتوقف من الشارقة إلى برشلونة
زين.. إنجازات لا تتوقف من الشارقة إلى برشلونة
21 يونيو 2022 19:30

الشارقة (الاتحاد)
وجه نادي الشارقة الرياضي التهنئة إلى لاعبه السابق بفريق كرة اليد، المصري علي زين، الذي انتقل من قلعة «الملك الشرقاوي» الموسم الماضي للاحتراف في صفوف نادي برشلونة الإسباني، وذلك بمناسبة تتويجه مع النادي «الكتالوني» بطلاً لدوري أبطال أوروبا لكرة اليد 2022 للمرة الـ 11 في تاريخ «البارسا»، بعدما تفوق على كيلسي البولندي بعدما حصل العديد من البطولة في قلعة الملك الشرقاوي قبل رحيله.
وأشار محمد عبيد الحصان، عضو مجلس إدارة نادي الشارقة رئيس إدارة الألعاب الجماعية إلى أن علي زين من أفضل اللاعبين في مركزهم بالعالم، ومن أكثرهم احترافية، وقال: كنا حريصين على التعاقد معه لموهبته والتزامه من أجل تقديم قدوة وقيمة مضافة للاعبينا الصغار في النادي، وهو ما تحقق بالفعل خلال 3 مواسم قضاها مع الفريق منذ 2018 قادماً من الدوري الفرنسي وحتى موسم 2021، ساهم خلالها مع المنظومة في تحقيق 11 بطولة محلية وخارجية، بالإضافة إلى ميداليتين برونزيتين في بطولة آسيا.
وأضاف: كنا نعلم من البداية طموح علي زين الكبير في اللعب لبرشلونة، لذلك عندما جاءت الفرصة، تعاونت إدارة النادي بشكل احترافي مع عرض النادي الإسباني ومع رغبة اللاعب بما يحقق مصلحة الجميع، وتمت الصفقة بنجاح لجميع الأطراف، ومن الرائع أن يحصد لاعب عربي انتقل من نادي الشارقة الرياضي بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة اليد.
يذكر أن مشوار علي زين مع برشلونة قد انتهى عقب المشاركة في نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة اليد، وأعلن نادي دينامو بوخارست الروماني ضم النجم المصري بعقد يمتد لعامين بداية من الموسم المقبل.

الشارقة
برشلونة
كرة اليد
دوري أبطال أوروبا
آخر الأخبار
5000 مشارك في احتفالية أبوظبي بـ«اليوم العالمي لليوجا»
الرياضي
5000 مشارك في احتفالية أبوظبي بـ«اليوم العالمي لليوجا»
اليوم 19:00
إخلاء مخيم للاجئين شمال شرق باريس
عربي ودولي
إخلاء مخيم للاجئين شمال شرق باريس
اليوم 18:57
هل يتغير الصوت بعد يوم شاق في العمل
دنيا
هل يتغير الصوت بعد يوم شاق في العمل
اليوم 18:55
ترقب فرنسي.. أول خطاب لماكرون منذ «الانتكاسة»
عربي ودولي
ترقب فرنسي.. أول خطاب لماكرون منذ «الانتكاسة»
اليوم 18:45
الطقس المتوقع في الإمارات غداً
الإمارات
الطقس المتوقع في الإمارات غداً
اليوم 18:33
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©