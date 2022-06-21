زين.. إنجازات لا تتوقف من الشارقة إلى برشلونة

الشارقة (الاتحاد)

وجه نادي الشارقة الرياضي التهنئة إلى لاعبه السابق بفريق كرة اليد، المصري علي زين، الذي انتقل من قلعة «الملك الشرقاوي» الموسم الماضي للاحتراف في صفوف نادي برشلونة الإسباني، وذلك بمناسبة تتويجه مع النادي «الكتالوني» بطلاً لدوري أبطال أوروبا لكرة اليد 2022 للمرة الـ 11 في تاريخ «البارسا»، بعدما تفوق على كيلسي البولندي بعدما حصل العديد من البطولة في قلعة الملك الشرقاوي قبل رحيله.

وأشار محمد عبيد الحصان، عضو مجلس إدارة نادي الشارقة رئيس إدارة الألعاب الجماعية إلى أن علي زين من أفضل اللاعبين في مركزهم بالعالم، ومن أكثرهم احترافية، وقال: كنا حريصين على التعاقد معه لموهبته والتزامه من أجل تقديم قدوة وقيمة مضافة للاعبينا الصغار في النادي، وهو ما تحقق بالفعل خلال 3 مواسم قضاها مع الفريق منذ 2018 قادماً من الدوري الفرنسي وحتى موسم 2021، ساهم خلالها مع المنظومة في تحقيق 11 بطولة محلية وخارجية، بالإضافة إلى ميداليتين برونزيتين في بطولة آسيا.

وأضاف: كنا نعلم من البداية طموح علي زين الكبير في اللعب لبرشلونة، لذلك عندما جاءت الفرصة، تعاونت إدارة النادي بشكل احترافي مع عرض النادي الإسباني ومع رغبة اللاعب بما يحقق مصلحة الجميع، وتمت الصفقة بنجاح لجميع الأطراف، ومن الرائع أن يحصد لاعب عربي انتقل من نادي الشارقة الرياضي بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة اليد.

يذكر أن مشوار علي زين مع برشلونة قد انتهى عقب المشاركة في نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة اليد، وأعلن نادي دينامو بوخارست الروماني ضم النجم المصري بعقد يمتد لعامين بداية من الموسم المقبل.