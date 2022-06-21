ميرزا بطل آسيا للدراجات في المضمار

دبي (الاتحاد)

حقق يوسف ميرزا دراج منتخبنا الوطني الميدالية الذهبية في سباق النقاط بالبطولة الآسيوية للمضمار، المقامة في نيودلهي بالهند، بعد سباق شارك فيه 12 متسابقاً، ونجح يوسف ميرزا في خطف الميدالية الذهبية عقب تحقيق 69 نقطة، متفوقاً على الدراج الكوري كيم إيرو، الذي حقق 61 نقطة ثم جاء الياباني كوجيما، في المركز الثالث والميدالية البرونزية.

وتعتبر هذه الميدالية هي الذهبية الثانية ليوسف ميرزا، ولدراجات الإمارات في تاريخها ببطولات المضمار، حيث كان قد سبق وحقق ميرزا ذهبية أيضاً في نفس الأمونيوم في نيودلهي أيضاً بالهند عام 2019 وعاد ميرزا بعد 3 سنوات ليحقق ميدالية آسيوية جديدة.

وتشارك الإمارات في البطولة بـ 5 دراجين هم يوسف ميرزا، وأحمد المنصوري وسيف معيوف، وفي السيدات تشارك بشيخه عيسى، وهدى حسين، وكانت الأخيرة قريبة من تحقيق مفاجأة آسيوية في أول مشاركة لها في البطولة الآسيوية للمضمار، قبل أن تخسر تقدمها في آخر 150 متراً.