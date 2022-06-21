الأربعاء 22 يونيو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي
آلاف السيدات في احتفالية دبي بـ «اليوم العالمي لليوجا»
آلاف السيدات في احتفالية دبي بـ «اليوم العالمي لليوجا»
21 يونيو 2022 17:45

دبي (الاتحاد)
شارك الآلاف من السيدات مختلف الأعمار والجنسيات في الاحتفالية السنوية الكبرى التي نظمتها القنصلية العامة الهندية بدبي، ومجلس دبي الرياضي، بمناسبة اليوم العالمي لليوجا، والتي تم تخصيصها للسيدات، وأقيمت في مركز دبي التجاري العالمي وعدد من مناطق دبي.
وحضر سنجاي سودهير سفير جمهورية الهند لدى دولة الإمارات جانباً من الفعاليات التي أقيمت في مركز دبي التجاري العالمي، كما حضرت فوزية فريدون مدير قسم رياضة المرأة في مجلس دبي الرياضي، والرياضية الهندية شرياسي سينج، عضو الجمعية التشريعية بحكومة ولاية بيهار بالهند.
وقال سنجاي سودهير: «نتقدم بالشكر إلى مجلس دبي الرياضي على دعمه الكامل لتنظيم هذا الحدث، وإلى كل المؤسسات التي ساهمت في إنجاح هذا الحدث، وسعادتنا تتجدد كل عام مع تنظيم الاحتفالات باليوم العالمي لليوجا في دبي لنتشارك في دبي مع الملايين في مختلف دول العالم في هذا الاحتفال السنوي المتجدد، الذي يشهد زيادة في أعداد المشاركين فيه عاماً بعد آخر».
وثمن بوشان الدور الكبير الذي قام به مجلس دبي الرياضي في تيسير إقامة الحدث والترويج له، مبيناً أن نجاح الحدث في دبي وارتفاع أعداد المشاركين فيه، يؤكد أن دبي قادرة على تنظيم أكبر الاحداث الرياضية وأنها أصبحت علامة تجارية مميزة في مجال تنظيم الفعاليات.
ووفرت اللجنة المنظمة للفعالية كل فرص النجاح للحدث الكبير من خلال الحرص على تحقيق كل عوامل الجذب التي يمكن أن تسهم في تشجيع أفراد المجتمع على المشاركة، حيث تم تحديد نقاط تجمع في كل منطقة، وذلك حرصاً على سرعة وصول المشاركين إلى مكان الفعالية، وتفادياً لما يمكن أن يسببه وصول المشاركين بسياراتهم الخاصة من ازدحام، كما وفرت اللجنة المنظمة بعض المعدات الخاصة بممارسة اليوجا.
وحرص مجلس دبي الرياضي، على تقديم كافة سبل الدعم والرعاية لاستضافة هذا الحدث العالمي منذ إطلاقه عام 2015، لتحقيق النجاح المتكامل له ولتعزيز ثقافة ممارسة الرياضة ولإبراز الفوائد الصحية والرياضية من ممارسة اليوجا، وتشجيع المقيمين فيها على اتباع نمط حياة صحي من خلال ممارسة الرياضة والنشاط البدني باستمرار.

اليوجا
دبي
مجلس دبي الرياضي
آخر الأخبار
إخلاء مخيم للاجئين شمال شرق باريس
عربي ودولي
إخلاء مخيم للاجئين شمال شرق باريس
اليوم 18:57
هل يتغير الصوت بعد يوم شاق في العمل
دنيا
هل يتغير الصوت بعد يوم شاق في العمل
اليوم 18:55
ترقب فرنسي.. أول خطاب لماكرون منذ «الانتكاسة»
عربي ودولي
ترقب فرنسي.. أول خطاب لماكرون منذ «الانتكاسة»
اليوم 18:45
الطقس المتوقع في الإمارات غداً
الإمارات
الطقس المتوقع في الإمارات غداً
اليوم 18:33
اتحاد الجو جيتسو و«أدنوك» يعززان التعاون
الرياضي
اتحاد الجو جيتسو و«أدنوك» يعززان التعاون
اليوم 18:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©