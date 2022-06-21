آلاف السيدات في احتفالية دبي بـ «اليوم العالمي لليوجا»

دبي (الاتحاد)

شارك الآلاف من السيدات مختلف الأعمار والجنسيات في الاحتفالية السنوية الكبرى التي نظمتها القنصلية العامة الهندية بدبي، ومجلس دبي الرياضي، بمناسبة اليوم العالمي لليوجا، والتي تم تخصيصها للسيدات، وأقيمت في مركز دبي التجاري العالمي وعدد من مناطق دبي.

وحضر سنجاي سودهير سفير جمهورية الهند لدى دولة الإمارات جانباً من الفعاليات التي أقيمت في مركز دبي التجاري العالمي، كما حضرت فوزية فريدون مدير قسم رياضة المرأة في مجلس دبي الرياضي، والرياضية الهندية شرياسي سينج، عضو الجمعية التشريعية بحكومة ولاية بيهار بالهند.

وقال سنجاي سودهير: «نتقدم بالشكر إلى مجلس دبي الرياضي على دعمه الكامل لتنظيم هذا الحدث، وإلى كل المؤسسات التي ساهمت في إنجاح هذا الحدث، وسعادتنا تتجدد كل عام مع تنظيم الاحتفالات باليوم العالمي لليوجا في دبي لنتشارك في دبي مع الملايين في مختلف دول العالم في هذا الاحتفال السنوي المتجدد، الذي يشهد زيادة في أعداد المشاركين فيه عاماً بعد آخر».

وثمن بوشان الدور الكبير الذي قام به مجلس دبي الرياضي في تيسير إقامة الحدث والترويج له، مبيناً أن نجاح الحدث في دبي وارتفاع أعداد المشاركين فيه، يؤكد أن دبي قادرة على تنظيم أكبر الاحداث الرياضية وأنها أصبحت علامة تجارية مميزة في مجال تنظيم الفعاليات.

ووفرت اللجنة المنظمة للفعالية كل فرص النجاح للحدث الكبير من خلال الحرص على تحقيق كل عوامل الجذب التي يمكن أن تسهم في تشجيع أفراد المجتمع على المشاركة، حيث تم تحديد نقاط تجمع في كل منطقة، وذلك حرصاً على سرعة وصول المشاركين إلى مكان الفعالية، وتفادياً لما يمكن أن يسببه وصول المشاركين بسياراتهم الخاصة من ازدحام، كما وفرت اللجنة المنظمة بعض المعدات الخاصة بممارسة اليوجا.

وحرص مجلس دبي الرياضي، على تقديم كافة سبل الدعم والرعاية لاستضافة هذا الحدث العالمي منذ إطلاقه عام 2015، لتحقيق النجاح المتكامل له ولتعزيز ثقافة ممارسة الرياضة ولإبراز الفوائد الصحية والرياضية من ممارسة اليوجا، وتشجيع المقيمين فيها على اتباع نمط حياة صحي من خلال ممارسة الرياضة والنشاط البدني باستمرار.