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«الببغاوات» في قفص الاتهام بدوري الباراجواي!
«الببغاوات» في قفص الاتهام بدوري الباراجواي!
21 يونيو 2022 17:15

مراد المصري (دبي)
توقفت إحدى مباريات دوري كرة القدم في الباراجواي خلال عطلة نهاية الأسبوع بسبب قيام طيور الببغاء بالتهام بعض أسلاك أنوار إضاءة الملعب، قبل أن يتم التدخل لإصلاح المشكلة التي تتكرر في بعض مناطق أميركا الجنوبية بسبب البيئة البرية القريبة من الملاعب.
فقد شهدت مباراة تاكياري وجواراني في دوري الباراجواي لكرة القدم حادثة غريبة عندما توقف اللعب بعد انطفاء بعض من أضواء الإنارة بسبب التهام طيور الببغاء أسلاك الكهرباء، والمباراة التي أقيمت على ملعب «ياردينيس دي كيليتو» المعروف باسم استاد ريفر بليت توقفت عند الدقيقة العاشرة جراء تدخل الببغاوات، واستغرق الأمر نحو 25 دقيقة لإصلاح المشكلة.
كشف المسؤولون عن الملعب لوسائل الإعلام أن المشكلة هي أعشاش الببغاوات الموجودة في أبراج الإنارة، حيث تقوم هذه الطيور بقطع أسلاك الإضاءة وسبق أن قام عمال الملعب بالتخلص من هذه الأعشاش أربع مرات لكن الببغاوات كانت تعود لاحقاً.
كما أكد المسؤولون عن الملعب أنهم سيحاولون إيجاد طرق جديدة لحماية الإنارة ومنع الطيور من الاقتراب منها مجدداً خلال المباريات المقبلة على أمل ألا يقوم اتحاد الكرة الباراجواياني بتعليق إقامة المباريات هناك.
يذكر أن المباراة انتهت بفوز فريق تاكياري على جواراني 2-0 في نهاية المطاف بعد استئناف اللعب في المباراة التي أقيمت في إطار الجولة 19 من المسابقة.

الباراجواي
الببغاء
أميركا الجنوبية
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