فيتزباتريك يحصد لقب «أميركا» للجولف ويقترب من «دبي»

دبي (الاتحاد)

تقدم اللاعب الإنجليزي مات فيتزباتريك إلى المركز الثالث في الترتيب العالمي الأسبوعي لجولة (دي بي وورلد) للجولف، التي تقام برعاية موانئ دبي العالمية، ليقترب من حجز مقعده في البطولة الختامية الكبرى التي ستقام في دبي في شهر نوفمبر المقبل، والتي سبق أن توج بلقبها مرتين خلال مسيرته.

جاء تقدم اللاعب بواقع 26 مركزاً ليستقر بالمركز الثالث في ترتيب جولة دي بي وورلد، بعدما استفاد من فوزه بلقب بطولة أمريكا المفتوحة العريقة، لينهي المنافسات برصيد 6 ضربات تحت المعدل، ويحصد 1.665 نقطة رفع بها إجمالي نقاطه هذا الموسم إلى 2.246.7 نقطة.

ويُعتبر فيتزباتريك من الوجوه المألوفة في دبي والإمارات، وهو الذي شق طريقه نحو العالمية من هنا، عندما كان يشارك في بطولات الهواة ثم المحترفين ويخوض التدريبات بفضل ما تزخر به الإمارات من منشآت متطورة عالمياً في رياضة الجولف، قبل أن يصبح من أفضل لاعبي العالم، وهو الذي توج بلقب بطولة جولة دي بي وورلد عامي 2016 و2020.

وخرج الأميركي ويل زالاتوريس بمكاسب رغم حلوله بوصافة بطولة أميركا المفتوحة برصيد 5 ضربات تحت المعدل، بعدما جمع 870 نقطة، وضعته في صدارة ترتيب جولة دي بي وورلد هذا الموسم، بمجموع 2,572.8 نقطة، ليزيح الأيرلندي الشمالي روري ماكلروي الذي جاء خامساً في البطولة الأمريكية ليتراجع للمركز الثاني في ترتيب جولة دي بي وورلد برصيد 2,366.1 نقطة.

وتشهد روزنامة جولة دي بي وورلد للجولف المخصصة لمنافسات جولف الرجال المحترفين إقامة 45 بطولة في 24 دولة حول العالم هذا الموسم، منها البطولات التي تقام في الإمارات: بطولة أبوظبي إتش إس بي سي، بطولة دبي ديزرت كلاسيك برعاية Slync.io، بطولة رأس الخيمة، وبطولة رأس الخيمة كلاسيك، وسيكون ختام الموسم في دبي في الفترة من 17 إلى 20 نوفمبر المقبل مع بطولة جولة دي بي وورلد، والتي ستصبح أول حدث للجولة خارج بطولات الماسترز والعالم، التي تقدم جوائز مالية بقيمة 10 ملايين دولار.