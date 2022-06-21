العين.. «زعيم» خارج الديار!

سلطان آل علي (دبي)

حقق نادي العين لقب دوري أدنوك للمحترفين بجدارة، ووضع في خزينته الدرع رقم 14 ليبقى زعيماً منفرداً بأرقامه القياسية.

ولكن هناك شيئاً جعل العين مميزاً عن البقية بصورة جليّة ألا وهو قدرته على حصد النقاط خارج ملعبه بصورة استثنائية إضافة إلى تميزه في ملعبه.

بالنظر إلى جدول ترتيب الدوري للأندية خارج ملاعبها فسنجد «الزعيم» العيناوي على رأس القائمة بـ32 نقطة من أصل 39 متاحة خلال 13 مباراة، كما أنه أقوى خط هجوم بـ27 هدفاً (متساوياً مع الوحدة) وأقوى خط دفاع، حيث لم يستقبل سوى 8 أهداف، وهذا الرقم أقل من عدد الأهداف التي استقبلها على ملعبه.

وقد حقق العين 10 انتصارات، وتعادل مرتين وخسر مرة واحدة فقط من الشارقة.

ويأتي في المركز الثاني خلفه نادي الوحدة بـ28 نقطة ثم الشارقة بـ22 نقطة.

ويعد شباب الأهلي (السابع) بـ14 نقطة والجزيرة (العاشر) بـ12 نقطة أحد أكبر المفاجآت في محصّلتهم خارج ملاعبهم، حيث لم يحقق الفريقان سوى 3 انتصارات من 13 مباراة!

وفي الجانب الآخر، فإن جدول ترتيب الدوري للأندية على ملاعبها يكشف أن هناك 3 أندية متساوية في صدارة القائمة، وهي أندية العين والجزيرة والشارقة بـ33 نقطة لكل فريق، مما يشير إلى أنّ العين لم يحقق التفوق بنقاطه على ستاد هزاع بل خارجه بسبب تميزه كما ذكرنا سلفاً.

ويبقى العين أقوى خط هجوم على ملعبه كذلك بـ30 هدفاً ومن خلفه الجزيرة والشارقة بـ28 و25 هدفاً، كما أنه أقوى خط دفاع بـ9 أهداف في مرماه فقط ومن بعده الشارقة بـ12 هدفاً.

وقد كان أحد أهم أسباب عدم فوز الوحدة بالدوري هو تراجعه على ملعبه، حيث أنه يأتي في المركز الخامس بـ25 نقطة، وبفارق 8 نقاط عن العين والجزيرة والشارقة، ويمثّل النصر حالة تراجع كبيرة بتحقيقه لـ17 نقطة فقط على ملعبه في المركز العاشر.

وبالحديث عن الأندية الأكثر استفادة من عامل الأرض بالمقارنة مع نقاط خارج الأرض، نجد أنّ الجزيرة أكثر الأندية حيث أنه حقق 73% من نقاطه على ملعبه في ستاد محمد بن زايد، يليه خورفكان بنسبة 71% من النقاط على ملعبه.

ويأتي شباب الأهلي ثالثاً بنسبة 67% على ملعبه من إجمالي النقاط. ويعد الوحدة النادي الوحيد الذي تشكل نسبة نقاطه على ملعبه أقل منها خارج ملعبه، حيث حقق 47% من النقاط على ستاد آل نهيان فقط.