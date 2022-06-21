العين يستعد للدفاع عن اللقب في ألمانيا والنمسا

معتز الشامي (دبي)

قررت شركة الكرة بنادي العين عمل معسكر تحضير مكثف للفريق الأول، حامل لقبي الدوري وكأس المحترفين، حيث ينتظر أن يقام على فترتين بين النمسا وألمانيا، وينطلق في الفترة الأولى من 20 إلى 31 يوليو المقبل بألمانيا، بينما ينتقل الفريق إلى النمسا بعدها مباشرة لبدء التحضير للمرحلة الثانية من المعسكر والتي تستمر من 1 إلى 20 أغسطس المقبل بالنمسا.

ويتوقع أن يخوض الفريق من 6 إلى 7 مباريات ودية خلال المرحلة الثانية من التجمع، وتشهد أداء مباريات متدرجة المستوى لتجربة أكبر عدد من اللاعبين، والوقوف على قدرات مختلف اللاعبين، خاصة في ظل تحركات الشركة لتدعيم الصفوف في بعض المراكز.

ويتوقع أن يبدأ العين تجمعه للموسم الجديد خلال الأسبوع الأول من يوليو المقبل، بعد انتهاء الإجازة الصيفية التي منحها الجهاز الفني للاعبين، حيث سيتم إجراء الفحوصات الطبية الدورية، وبدء التدريبات البدنية في الدولة، قبل السفر إلى ألمانيا لبدء معسكره الخارجي.

وعلى الجانب الآخر، لا يزال التفاوض مستمراً مع بعض الأسماء المرشحة للانضمام للعين في بعض المراكز، خاصة أن الموسم الجديد سيشهد زيادة عدد اللاعبين الأجانب إلى 6 لاعبين في القائمة، حيث لم يتم حسم موقف الأرجنتيني جوانكا بسبب استمرار المغالاة المالية لنادي الشباب السعودي، وبالتالي وضع العين قائمة مصغرة بـ3 أسماء يفاضل بينها لشغل مكان جوانكا، للاعبين من أميركا اللاتينية ما بين كولومبيا، البرازيل والأرجنتين، فضلاً عن وجود لاعب آسيوي يفكر العين في ضمه ويضعه على قائمة أولولياته للمرحلة المقبلة لشغل مركز محور الارتكاز، بينما يتوقع أن يخرج ياسين مرياح للإعارة الموسم المقبل.

وتضع شركة الكرة مواصفات ومعايير معينة في اللاعبين الأجانب الجدد، أبرزها صغر السن، الذين يتم المفاضلة بينهم لاختيار الأنسب، بالتنسيق والتشاور مع الجهاز الفني بقيادة الأوكراني ريبروف الذي سيعلن النادي قريباً عن التجديد له لموسم آخر.







