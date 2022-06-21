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الرياضي
المجلس التنسيقي للرياضة يعلن «الأولويات»
المجلس التنسيقي للرياضة يعلن «الأولويات»
21 يونيو 2022 16:30

أبوظبي (الاتحاد)
كشف المجلس التنسيقي للرياضة خلال اجتماعه الثالث الذي عُقد برئاسة معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير التربية والتعليم، رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس المجلس، عن مجموعة «الرياضات ذات الأولوية»، والتي سيتم التركيز عليها خلال المرحلة المقبلة لتعزيز تنافسية رياضة الإمارات وحضورها عالمياً، وزيادة القدرة على تحقيق إنجازات رياضية وأولمبية للدولة في المحافل الإقليمية والدولية.
وأوضح المجلس أنه تم اختيار هذه الرياضات بناء على دراسة شاملة أجرتها الهيئة العامة للرياضة بالتعاون مع شركائها من الجهات المعنية على مستوى الدولة، وبالاطلاع على أفضل التجارب والممارسات المماثلة في العديد من دول العالم الأخرى، وبما يتناسب مع مبادئ الخمسين واستراتيجية القطاع الرياضي 2032 الرامية إلى توسيع قاعدة المشاركة في المحافل الدولية وزيادة فرص تحقيق إنجازات أولمبية لدولة الإمارات، حيث ضمت فئة الرياضات ذات الأولوية 5 رياضات وهي القوس والسهم، وألعاب القوى، والمبارزة، والرماية، والجودو.
وقال معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي: «تتبنى دولة الإمارات رؤية طموحة لمستقبل الرياضة الوطنية انطلاقاً من توجيهات القيادة الرشيدة ومحددات رؤية الإمارات 2071 الرامية إلى ترسيخ وتطوير السمعة العالمية المرموقة للدولة بمختلف المحافل، وإعداد جيل شاب قادر على تحقيق إنجازات عالمية. ومن هذا المنطلق نطبق اليوم مفهوم الرياضات ذات الأولوية، والذي تم تطويره بعد دراسات متكاملة ووفق آليات مدروسة تهدف إلى تعزيز وصول أبطال الإمارات إلى منصات التتويج وتحقيق نقلة ملموسة في مستوى الحضور العالمي للرياضة الإماراتية خلال المرحلة المقبلة».
وأضاف: «سيكون تركيزنا مكثفاً خلال المرحلة المقبلة على الرياضات ذات الأولوية والتي تمتلك الإمكانات والمعايير التي تؤهلها لتحقيق مستويات وإنجازات رياضية متميزة، إضافة إلى الرياضيين ذوي المستوى العالي بمختلف الرياضات، وذلك بالتعاون بين الهيئة وشركائها الاستراتيجيين من الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الرياضي، حيث وضعنا خططاً لتطوير كل الرياضيين الذين يُظهرون امتلاكهم لموهبة مميزة وإمكانيات عالية بأي رياضة، وسنقدم كل الدعم لهم بما يساهم بتعزيز آمالهم وآمال دولة الإمارات بتحقيق إنجازات عالمية. والهدف الأساسي هو خلق هوية متطورة للرياضة الإماراتية عالمياً وانعكاس ذلك على نمو وازدهار القطاع الرياضي في الدولة بصورة مستدامة».
وتم تحديد الرياضات ذات الأولوية بالاعتماد على تصنيف شمل جميع الرياضات، وبالاستناد إلى مجموعة مدروسة من المعايير التي تضمنت: الإمكانات الأولمبية في كل رياضة وإمكانية النجاح الأولمبي وفرص تحقيق ميداليات أولمبية وإنجازات وبطولات دولية وتحديد مستوى المنافسة عالمياً، والمواهب التي تمتلكها دولة الإمارات حالياً في تلك الرياضة، مع الأخذ في الحسبان الحقائق والإحصاءات المتعلقة بكل رياضة مثل عدد الممارسين وعدد الأندية وواقع المراكز التدريبية والبنى التحتية والأدوات والمعدات المتوفرة، فضلاً عن المعايير الأخرى المتعلقة بسهولة التنفيذ والتكلفة وجاهزية الاتحادات وخطط التمويل وغيرها.

أحمد بالهول
أحمد بالهول الفلاسي
الهيئة العامة للرياضة
رياضة الإمارات
ألعاب القوى
المبارزة
الجودو
اتحاد القوس والسهم
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