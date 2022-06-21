ريد الظاهري تنضم للجنة المرأة في «عربي الرياضات الإلكترونية»

دبي (الاتحاد)

اختار الاتحاد العربي للرياضات الإلكترونية ريد حمد الشرياني الظاهري، عضو مجلس إدارة اتحاد الرياضات الإلكترونية، لعضوية لجنة المرأة والأنشطة النسائية بالاتحاد العربي للرياضات الإلكترونية، وذلك في القرار الذي أصدره الأمير فيصل بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود رئيس الاتحاد العربي للعبة، ونص على تشكيل لجنة المرأة والأنشطة النسائية بالاتحاد، برئاسة الأميرة الجوهرة بنت تركي بن بندر آل سعود، وريد حمد الظاهري (الإمارات) النائب الأول، وزينب بنت سلمان الجنابي النائب الثاني (العراق)، وأمنية يحيى أميناً عاماً، وعضوية كل من: أسماء بنت سعيد اليحيائية (سلطنة عمان) وملهام نجداء الحوري (المغرب) ورشا محمود أحمد (فلسطين) ونور نبيل الأحمد (لبنان) وشيماء محرز الزواري (تونس).

وجاء قرار تشكيل اللجنة انطلاقاً من حرص الاتحاد على دور المرأة في قطاع الرياضات الإلكترونية وإيمانهم بأهمية مشاركتها في محافل الرياضات الإلكترونية، وعلى دور المرأة العربية في هذه الرياضة وحجم التمكين الذي تتلقاه، وتمكين المواهب النسائية من اللعبة، وجاء اختيار ريد الظاهري لمنصب العضوية بحكم أنها تعد من الكفاءات النسائية الإماراتية وامتلاكها لخبرات قانونية وإدارية وفنية.

وقالت ريد الظاهري: أقدم الشكر للأمير فيصل بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود رئيس الاتحاد على إصدار قرار تشكيل اللجنة، وعضوية الإمارات ستسهم في نقل التجارب المختلفة التي من شأنها أن ترقى بالرياضات الإلكترونية في دولة الإمارات، كما أن الاهتمام بالعنصر النسائي في الرياضات الإلكترونية هو أحد أهداف اتحاد الإمارات للرياضات الإلكترونية، وذلك لإظهار مواهب الفتيات الإماراتيات في هذا النوع من الرياضات، إضافة إلى ذلك يسهم تشكيل اللجنة النسائية في تفعيل الرياضات الإلكترونية للعنصر النسائي على مستوى الوطن العربي.