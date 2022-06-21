الأربعاء 22 يونيو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي
ريد الظاهري تنضم للجنة المرأة في «عربي الرياضات الإلكترونية»
ريد الظاهري تنضم للجنة المرأة في «عربي الرياضات الإلكترونية»
21 يونيو 2022 16:15

دبي (الاتحاد)
اختار الاتحاد العربي للرياضات الإلكترونية ريد حمد الشرياني الظاهري، عضو مجلس إدارة اتحاد الرياضات الإلكترونية، لعضوية لجنة المرأة والأنشطة النسائية بالاتحاد العربي للرياضات الإلكترونية، وذلك في القرار الذي أصدره الأمير فيصل بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود رئيس الاتحاد العربي للعبة، ونص على تشكيل لجنة المرأة والأنشطة النسائية بالاتحاد، برئاسة الأميرة الجوهرة بنت تركي بن بندر آل سعود، وريد حمد الظاهري (الإمارات) النائب الأول، وزينب بنت سلمان الجنابي النائب الثاني (العراق)، وأمنية يحيى أميناً عاماً، وعضوية كل من: أسماء بنت سعيد اليحيائية (سلطنة عمان) وملهام نجداء الحوري (المغرب) ورشا محمود أحمد (فلسطين) ونور نبيل الأحمد (لبنان) وشيماء محرز الزواري (تونس). 

وجاء قرار تشكيل اللجنة انطلاقاً من حرص الاتحاد على دور المرأة في قطاع الرياضات الإلكترونية وإيمانهم بأهمية مشاركتها في محافل الرياضات الإلكترونية، وعلى دور المرأة العربية في هذه الرياضة وحجم التمكين الذي تتلقاه، وتمكين المواهب النسائية من اللعبة، وجاء اختيار ريد الظاهري لمنصب العضوية بحكم أنها تعد من الكفاءات النسائية الإماراتية وامتلاكها لخبرات قانونية وإدارية وفنية.
وقالت ريد الظاهري: أقدم الشكر للأمير فيصل بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود رئيس الاتحاد على إصدار قرار تشكيل اللجنة، وعضوية الإمارات ستسهم في نقل التجارب المختلفة التي من شأنها أن ترقى بالرياضات الإلكترونية في دولة الإمارات، كما أن الاهتمام بالعنصر النسائي في الرياضات الإلكترونية هو أحد أهداف اتحاد الإمارات للرياضات الإلكترونية، وذلك لإظهار مواهب الفتيات الإماراتيات في هذا النوع من الرياضات، إضافة إلى ذلك يسهم تشكيل اللجنة النسائية في تفعيل الرياضات الإلكترونية للعنصر النسائي على مستوى الوطن العربي.

الرياضات الإلكترونية
آخر الأخبار
5000 مشارك في احتفالية أبوظبي بـ«اليوم العالمي لليوجا»
الرياضي
5000 مشارك في احتفالية أبوظبي بـ«اليوم العالمي لليوجا»
اليوم 19:00
إخلاء مخيم للاجئين شمال شرق باريس
عربي ودولي
إخلاء مخيم للاجئين شمال شرق باريس
اليوم 18:57
هل يتغير الصوت بعد يوم شاق في العمل
دنيا
هل يتغير الصوت بعد يوم شاق في العمل
اليوم 18:55
ترقب فرنسي.. أول خطاب لماكرون منذ «الانتكاسة»
عربي ودولي
ترقب فرنسي.. أول خطاب لماكرون منذ «الانتكاسة»
اليوم 18:45
الطقس المتوقع في الإمارات غداً
الإمارات
الطقس المتوقع في الإمارات غداً
اليوم 18:33
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©