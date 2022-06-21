الأربعاء 22 يونيو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي
التنس ينظم ورشة تعريفية في أبوظبي
التنس ينظم ورشة تعريفية في أبوظبي
21 يونيو 2022 15:15

دبي (الاتحاد) 
نظم اتحاد التنس وبالتعاون مع أكاديمية EFT للتنس في فندق شيراتون أبوظبي، ورشة تعريفية عن رياضة التنس بمشاركة 95 لاعباً ولاعبة منهم 65 من الصغار وأولياء الأمور و39 لاعباً ولاعبة من البالغين، وذلك ضمن توجهاته الرامية لنشر ثقافة ممارسة رياضة التنس، تزامناً مع عودة نشاط التنس للعاصمة أبوظبي.
أقيمت الورشة بحضور شماء القمزي عضو مجلس إدارة الاتحاد وعدد من مسؤولي الاتحاد، وشملت الورشة التعريفية إقامة فعاليات رياضية متنوعة ونشاطات ترفيهية، إضافة إلى توزيع جوائز عينية على المشاركين.

وفي محاضرة، سلطت عضو الاتحاد شماء القمزي الضوء على أهمية ممارسة الرياضة عموماً، ومنها رياضة التنس وأهمية ممارستها كرياضة ذات فوائد بدنية وفنية وذهنية وتاريخ رياضة التنس في الإمارات وأهداف اتحاد اللعبة بتطويرها ونشرها في أبوظبي.

التنس
اتحاد التنس
أبوظبي
آخر الأخبار
5000 مشارك في احتفالية أبوظبي بـ«اليوم العالمي لليوجا»
الرياضي
5000 مشارك في احتفالية أبوظبي بـ«اليوم العالمي لليوجا»
اليوم 19:00
إخلاء مخيم للاجئين شمال شرق باريس
عربي ودولي
إخلاء مخيم للاجئين شمال شرق باريس
اليوم 18:57
هل يتغير الصوت بعد يوم شاق في العمل
دنيا
هل يتغير الصوت بعد يوم شاق في العمل
اليوم 18:55
ترقب فرنسي.. أول خطاب لماكرون منذ «الانتكاسة»
عربي ودولي
ترقب فرنسي.. أول خطاب لماكرون منذ «الانتكاسة»
اليوم 18:45
الطقس المتوقع في الإمارات غداً
الإمارات
الطقس المتوقع في الإمارات غداً
اليوم 18:33
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©