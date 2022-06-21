التنس ينظم ورشة تعريفية في أبوظبي

دبي (الاتحاد)

نظم اتحاد التنس وبالتعاون مع أكاديمية EFT للتنس في فندق شيراتون أبوظبي، ورشة تعريفية عن رياضة التنس بمشاركة 95 لاعباً ولاعبة منهم 65 من الصغار وأولياء الأمور و39 لاعباً ولاعبة من البالغين، وذلك ضمن توجهاته الرامية لنشر ثقافة ممارسة رياضة التنس، تزامناً مع عودة نشاط التنس للعاصمة أبوظبي.

أقيمت الورشة بحضور شماء القمزي عضو مجلس إدارة الاتحاد وعدد من مسؤولي الاتحاد، وشملت الورشة التعريفية إقامة فعاليات رياضية متنوعة ونشاطات ترفيهية، إضافة إلى توزيع جوائز عينية على المشاركين.

وفي محاضرة، سلطت عضو الاتحاد شماء القمزي الضوء على أهمية ممارسة الرياضة عموماً، ومنها رياضة التنس وأهمية ممارستها كرياضة ذات فوائد بدنية وفنية وذهنية وتاريخ رياضة التنس في الإمارات وأهداف اتحاد اللعبة بتطويرها ونشرها في أبوظبي.