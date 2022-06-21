علي حمد يتوج بوسام جائزة «أوروك» الدولية

دبي (الاتحاد)

يتوج علي حمد عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة بجائزة «وسام الشرف»، الذي يمنح لجائزة أوروك الدولية التابعة لدولة العراق، والذي يخصص للمبدعين في جميع المجالات رياضية وثقافية وفنية وسياسية واقتصادية وإبداعية، بعدما وقع اختيار اللجنة العليا للجائزة عليه، وذلك لما حققه خلال مسيرته في عالم التحكيم وإثراء التحكيم العربي خلال تلك مسيرته بحسب حيثيات الاختيار، والتي يعلن عنها لأبرز الشخصيات والقيادات الرياضية وغيرها، وسيقام حفل جوائز الشرف للجائزة في الأردن مساء «الخميس» لتكريم 25 شخصية من مختلف الدول العربية وغير العربية.