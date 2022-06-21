حلبة ياس ترفع قدرتها الاستيعابية من أجل جماهير «فورمولا-1»

أبوظبي (وام)

أعلنت حلبة مرسى ياس عن زيادة قدرتها الاستيعابية وتطوير مدرج جديد مؤقت، تلبية للطلب المتزايد وغير المسبوق على تذاكر سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا-1 في أبوظبي لعام 2022.

وطرح منظمو الحدث تذاكر المدرج الجديد الذي يجاور المدرج الشمالي، ويتميز بإطلالة رائعة على المنعطف الحاد، حيث تتوفر فرص للتجاوز، والمسار المستقيم الأطول، حيث ينطلق سائقو الفورمولا- 1 جنباً إلى جنب بأقصى السرعات، كما يتميز المدرج المؤقت الجديد بقربه من «الاتحاد بارك»، بما يمكن حاملي تذاكره من التوجه إلى حفلات مهرجان «يا سلام» لما بعد السباق سيراً على الأقدام بعد انتهاء أحداث الإثارة على مسار السباق.

وتقام فعاليات عطلة أسبوع السباق لهذا العام في حلبة مرسى ياس من 17 إلى 20 نوفمبر المقبل، مختتمة منافسات بطولة العالم للفورمولا-1، ومقدمة لجمهور الفورمولا-1 أربعة أيام متواصلة من الترفيه والمتعة المترافقة بإثارة وتشويق رياضة سباق السيارات في أبوظبي.

وتصدّر سباق جائزة أبوظبي الكبرى للفورمولا1 لعام 2021 قائمة الفعاليات الرياضة الأكثر مشاهدة لذلك العام، مسجلاً 108 ملايين مشاهد تابعوا السباق الختامي من البطولة، الذي حددت مجرياته على مسار حلبة مرسى ياس بتصميمها الجديد حامل اللقب.

وتقدم عطلة أسبوع سباق الفورمولا-1 في أبوظبي أربعة أيام متواصلة حافلة بالمتعة والترفيه والحماس، ابتداءً من منافسات رياضة سباقات السيارات المشوقة على مسار حلبة مرسى ياس، بالإضافة إلى الأنشطة الأخرى في الوجهات الترفيهية الرائدة في جزيرة ياس، وحفلات مهرجان يا سلام بما بعد سباق الجائزة الكبرى التي تستضيفها الاتحاد بارك مجدداً في هذا العام.

وكشف المنظمون عن أول كبار النجوم العالميين الذين سيشاركون في حفلات مهرجان يا سلام لما بعد السباق، إذ تحيي فرقة «سويديش هاوس مافيا»، الحائزة على عدة جوائز جرامي، حفلة مساء الجمعة في الاتحاد أرينا.

ويشتهر أعضاء الفرقة الثلاث، ستيف أنجيلو وسيباستيان إنجروسو وأكسويل، بموسيقاهم المميزة التي تجمع ألحان موسيقى الهاوس مع إيقاعات الهيب هوب وشخصية موسيقى الروك أند رول الثائرة، في استعراض موسيقي يمتع الحواس ترافقه عروض مرئية على الشاشة الضخمة، ويستعد الفريق لإطلاق أول ألبوماته الغنائية في شهر أبريل، والذي يحمل اسم «باراديس أجين».

وبالإضافة إلى منافسات بطولة العالم للفورمولا-1، تعود بطولتا فورمولا-4 الإمارات، وفورمولا-2 مجدداً إلى فعاليات عطلة أسبوع السباق في حلبة مرسى ياس، موفرة جرعة إضافية من الحماس، كما يوفر الحدث العالمي في هذا العام أيضاً لعشاق رياضة السيارات فرصة مميزة لمشاهدة مجموعة حصرية من سيارات الفورمولا-1 الكلاسيكية على مسار السباق في حربة مرسى ياس.