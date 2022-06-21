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الشارقة يبحث عن حارس مرمى
الشارقة يبحث عن حارس مرمى
21 يونيو 2022 15:00

علي معالي (دبي)
تكثف شركة الشارقة لكرة القدم مفاوضاتها للتعاقد مع حارس مرمى في ظل حاجة «الملك» إلى حارس آخر يكون بنفس قوة وقدرات عادل الحوسني أو أفضل منه، حيث تعرض الفريق خلال الموسم المنتهي إلى عدة مواقف صعبة لعدم وجود البديل القوي الذي يستطيع «سد الخانة» في حال غياب الحوسني.
وكشفت الإصابة التي تعرض لها عادل الحوسني، والتي بسببها غاب عن حراسة المرمى لفترات طويلة الفجوة المتواجدة في هذا المركز المهم والمؤثر في مسيرة أي فريق، خاصة وأن الحارس البديل درويش محمد وجد نفسه فجأة في أرض المعركة الكروية من دون ترتيب مسبق من خلال الدفع به في عدد من المباريات، ومع غياب عادل الحوسني، وهو ما أزعج الروماني كوزمين مدرب الفريق كثيراً.
وخلال الموسم لعب عادل الحوسني 20 مباراة بواقع 1800 دقيقة في دوري أدنوك للمحترفين، وشارك زميله درويش محمد في 6 مباريات بواقع 540 دقيقة.
ويحتاج كوزمين لكي ينافس خلال الموسم المقبل إلى عدد من العناصر التي تساهم في تقوية خطوطه ومنها مركز حارس المرمى، إضافة إلى قلب الدفاع الذي شهد هزات كثيرة في ظل حالة عدم الاستقرار التي تظهر بين الحين والآن على شاهين عبدالرحمن، وبالتأكيد فإن التقرير الفني الخاص بالمدرب تضمن ما حدث للخط الخلفي وما سببه من أزمات في الموسم وضياع العديد من النقاط التي كانت كفيلة بأن تجعل الملك يقوم بتجميع عدد أكبر من نقاطه التي أنهى بها الموسم.

الشارقة
كوزمين
عادل الحوسني
دوري أدنوك للمحترفين
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