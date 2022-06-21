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بعد «التجديد الثلاثي».. دفاع عجمان في أمان
بعد «التجديد الثلاثي».. دفاع عجمان في أمان
21 يونيو 2022 14:00

رضا سليم (دبي)
جدد نادي عجمان عقد عبدالله صالح مدافع الفريق لموسم آخر ليدخل ضمن صفقات التجديد التي أبرمها النادي خلال الفترة الماضية، إلا أن صفقة صالح أكملت خط الدفاع بعد تجديد التعاقد مع السلوفيني ميرال وتجديد استعارة سعيد سليمان من شباب الأهلي بجانب وجود محمد إسماعيل الظهير الأيمن ووليد اليماحي الظهير الأيسر لاستمرار عقدهما مع النادي بالإضافة إلى تجديد التعاقد مع بلال يوسف لاعب الارتكاز لمدة موسمين، والذي يلعب بجوار عصام فايز المستمر عقده مع الفريق في فئة المقيم، وهو ما يؤكد أن دفاع عجمان في الأمان خلال الموسم المقبل.
وأعرب عبدالله صالح عن سعادته بالاستمرار في قلعة البرتقالي موجهاً الشكر إلى إدارة النادي على تجديد الثقة فيه والبقاء مع الفريق، مؤكدا أنه يشعر براحة كبيرة مع الفريق خاصة أن الأجواء في إطار الأسرة الواحدة، وقال: سنعمل جاهدين أن نصنع الفرحة لجماهير «البرتقالي» ونتطلع لتحقيق إنجاز في الموسم الجديد.
ولعب صالح مع الفريق في الموسم المنتهي 1397 دقيقة، خلال 18 مباراة، وقدم مستوى جيداً من خلال الانسجام مع بقية زملائه في الخط الخلفي.
ويبحث النادي «البرتقالي» عن صفقات جديدة على مستوى اللاعبين الأجانب خاصة في الوسط المهاجم والهجوم، وهناك محاولات مع عدد من اللاعبين، ورغم اقتراب البحريني علي مدن لاعب العروبة السابق من الانضمام للفريق إلا أن الصفقة لم تكتمل بشكل رسمي بعد دخول القادسية السعودي على خط الصفقة مع ناديه الرفاع البحريني وهو ما عطل الإعلان الرسمي عنها.
من ناحية أخرى كان نادي سيفاسبور التركي قد تقدم بعرض رسمي إلى نادي عجمان لاستعارة التونسي فراس بالعربي لاعب الوسط المهاجم والمتعاقد مع النادي حتى 2024، إلا أن الصفقة لم يكتب لها النجاح لحاجة النادي إلى جهوده في الموسم المقبل.

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