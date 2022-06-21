شباب السلة يعسكر في خورفكان استعداداً لـ «العرب وآسيا»

علي معالي (دبي)

تقرر إقامة معسكر لمدة اسبوعين لمنتخب الشباب لكرة السلة في خورفكان، استعداداً للمرحلة المقبلة، التي تتضمن المشاركة في البطولة العربية بالقاهرة، وتصفيات الخليج المؤهلة لنهائيات آسيا في دبي، صرح بذلك عبداللطيف الفردان نائب رئيس اتحاد السلة، رئيس لجنة المنتخبات.

وقال الفردان: «المنتخب يستمر في معسكره الحالي في دبي حتى الخميس، على أن يعود للتدريبات مجدداً يوم السبت المقبل، ثم يقيم معسكراً لمدة أسبوعين في خورفكان قبل المشاركة في البطولة العربية التي تستضيفها القاهرة خلال الفترة من 14 حتى 21 يوليو المقبل، وبعدها المشاركة في بطولة الخليج بدبي خلال الفترة من من 26 يوليو حتى 6 أغسطس المقبلين وهي مؤهلة لنهائيات آسيا».

وأضاف: «تتوجه البعثة إلى القاهرة يوم 12 وذلك قبل انطلاق البطولة بيومين، وطموحاتنا كبيرة خلال هذه الفترة في ظل الجهد الكبير المبذول سواء من اللاعبين، أو الجهاز الفني والمكون من سالم عتيق مدرباً، ويعاونه أيوب أحمد وجاسم عبدالرضا، ويتواجد في التدريبات 22 لاعباً».

وأضاف عبداللطيف الفردان: «كانت بداية المعسكر بـ 24 لاعباً، لكن الإصابة أبعدت اثنين من اللاعبين ليتم الاكتفاء بـ 22 لاعباً، وهذا العدد سوف يتم تقليصه قبل السفر إلى القاهرة ليصل إلى 14 لاعباً فقط، بحسب اللوائح الخاصة بالبطولة».

وتابع: «هناك متابعة جيدة للاعبي المنتخبات في الفترة الحالية، سواء الأول الذي يستعد خلال الفترة المقبلة للمرحلة الثانية من تصفيات آسيا، ومعنويات هذا المنتخب حالياً جيدة بعد التتويج بذهبية الخليج في دورة الألعاب الخليجية، التي جرت في الكويت، وبعدها التأهل للمرحلة الثانية من تصفيات آسيا، والتي ستجرى في فبراير المقبل، ولم يتم تحديد مكان إقامتها حتى الآن».

وقال الفردان: «كلنا أمل في منتخب الشباب بأن يواصل مسيرة الكبار، بتحقيق النتائج الإيجابية والاستمرار في الطفرة التي نعيشها حالياً في الإمارات، وبالتأكيد فإن المشاركة في البطولة العربية سيكون أفضل استعداد للخليجية المؤهلة لآسيا».