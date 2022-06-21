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المعلا يجتمع مع رئيس «دولي الشطرنج»
المعلا يجتمع مع رئيس «دولي الشطرنج»
21 يونيو 2022 12:00

الشارقة (الاتحاد)
عقد الشيخ سعود بن عبدالعزيز المعلا رئيس نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، رئيس الاتحاد العربي للشطرنج، وأركادي دفور كوفيتش، رئيس الاتحاد الدولي للعبة، جلسة مباحثات بشأن الأولمبياد العالمي للشطرنج، وتنظيم البطولات العالمية، ودور الاتحاد العربي في الانتخابات المقبلة للاتحاد الدولي.
جاءت الجلسة على هامش حضور الشيخ سعود المعلا، افتتاح أولمبياد الشطرنج العالمي في نسخته الـ44 في الهند، بدعوة من رئيس اللجنة المنظمة للأولمبياد، واتحاد عموم الهند للشطرنج، وشهد الافتتاح ناريندرا مودي رئيس وزراء الهند وعدد من ‏مسؤولي اللعبة في العالم.
وبحث المعلا مع أركادي بحضور عدد من معاونيه، تنظيم البطولات العالمية المقبلة، وما يرتبط بتنظيم الأولمبياد، ودور الاتحاد العربي في الانتخابات المقبلة للاتحاد الدولي للشطرنج، كما تابع إطلاق شعلة أولمبياد ‏الشطرنج في العاصمة الهندية نيودلهي.

الاتحاد العربي للشطرنج
سعود بن عبدالعزيز المعلا
الشطرنج
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